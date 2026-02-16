Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Abandonan a Tomy en biblioteca de Medellín con una nota: “¿Me reciben por favor?"

El alcalde de Medellín informó que el perro ya se encuentra a salvo en el Centro de Bienestar Animal La Perla y ahora está en la búsqueda de una familia.

16 de febrero de 2026 - 10:05 p. m.
Tomy tiene cerca de 2 años, está esterilizado y se encuentra en condiciones estables.
Foto: @FicoGutierrez
Un nuevo caso de abandono animal ocurrido en la ciudad de Medellín generó un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía, las autoridades y los defensores de los animales. El hecho ocurrió el pasado viernes 13 de febrero, luego de que un perro fuera dejado en inmediaciones de la biblioteca del barrio San Germán, en la comuna de Robledo.

La situación fue denunciada inicialmente por la plataforma ciudadana Denuncias Antioquia, que informó a través de sus redes sociales que el animal fue abandonado por un hombre que lo dejó con una cobija, un bozal y una nota escrita a mano.

En el mensaje se leía: “Me llamo Tomy. Me reciben por favor, gracias. Y me perdonan”. Las palabras de esta carta aumentaron la indignación entre usuarios en redes sociales, quienes rechazaron este tipo de hechos y reiteraron el llamado a denunciar el maltrato y el abandono.

Afortunadamente, gracias al aviso oportuno de una ciudadana y a la rápida gestión de las autoridades, el perro fue rescatado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta en X que el perro ya se encuentra a salvo en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Según detalló, tiene aproximadamente dos años, está esterilizado, cuenta con microchip y se encuentra en condiciones estables, recibiendo valoración y atención profesional.

La organización Canes Guerrero también se pronunció sobre el caso y pidió apoyo para encontrarle un hogar responsable, subrayando la necesidad de frenar el abandono y promover la adopción consciente.

Ahora, Tomy se encuentra en la búsqueda de una familia que le brinde un hogar definitivo. Las autoridades recordaron que el abandono es una forma de maltrato animal sancionada por la ley e invitaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

