¿Por qué los gatos roban el asiento de su dueño al levantarse y qué significa?

Los expertos señalan que los gatos poseen un marcado sentido del territorio.

09 de noviembre de 2025 - 04:00 p. m.
Foto: Freepik
Quien convive con un gato habrá notado una escena tan cotidiana como curiosa: basta con levantarse de la silla durante unos segundos para que el felino, sigilosamente, ocupe el lugar vacío con total naturalidad.

Este comportamiento, lejos de ser un simple acto de travesura o comodidad, tiene explicaciones más profundas relacionadas con la naturaleza instintiva, emocional y social de los gatos.

Según especialistas en comportamiento felino, este gesto responde a una combinación de factores que involucran la búsqueda de calor, la seguridad emocional y la vinculación afectiva con su dueño.

Los gatos son animales sumamente sensibles a los cambios de temperatura, y su cuerpo está diseñado para conservar energía y calor. Por ello, un asiento que acaba de ser utilizado por una persona conserva la temperatura corporal durante varios minutos, lo que lo convierte en un refugio ideal. El calor residual funciona como una “huella” que el gato percibe y asocia con confort y seguridad.

No obstante, el calor no es la única razón. Los expertos también señalan que los gatos poseen un marcado sentido del territorio. Cada espacio que frecuentan tiene un significado dentro de su entorno doméstico, y la zona donde su dueño pasa más tiempo suele adquirir un valor especial.

Al ocupar ese asiento, el gato no solo busca comodidad, sino que también refuerza su dominio del territorio compartido. Es su manera sutil de decir: “este lugar también me pertenece”. En la naturaleza, los felinos marcan con su olor las zonas donde descansan o se acicalan, y en el hogar reproducen esa conducta mediante la convivencia con los humanos.

Por otra parte, el asiento del dueño contiene un fuerte componente olfativo. Los gatos tienen un sentido del olfato aproximadamente catorce veces más agudo que el de los humanos. Al sentarse en el lugar donde su persona ha estado, el gato percibe su olor con intensidad y encuentra en ello una fuente de tranquilidad.

En términos emocionales, podría decirse que el animal busca mantener el contacto con quien le genera confianza, incluso cuando este no está presente. De hecho, algunos especialistas interpretan este acto como una muestra de afecto o de apego, un modo discreto de sentirse acompañado.

También influye el aspecto social. Aunque el gato es tradicionalmente considerado un animal independiente, los estudios más recientes en etología han demostrado que desarrolla vínculos complejos con los humanos y otros animales del hogar.

En este sencillo acto, el felino imita comportamientos que observa con frecuencia, intentando integrarse en la rutina diaria. Este tipo de conducta refuerza su sensación de pertenencia al grupo familiar.

Finalmente, el gesto puede entenderse como una demostración de confianza. Un gato que se sienta donde usted acaba de estar no siente temor ni necesidad de defensa; por el contrario, percibe su entorno como un espacio seguro. En ese sentido, robarle el asiento no es un acto de desafío, sino una muestra de bienestar y vinculación positiva.

Cuando su gato aprovecha el momento en que usted se levanta para ocupar su lugar, no está siendo caprichoso ni invasivo. Está buscando calor, seguridad y contacto emocional. Ese sencillo acto, que para muchos parece una travesura felina, es en realidad una pequeña muestra del vínculo silencioso y profundo que los gatos establecen con quienes comparten su vida.

Entenderlo así permite apreciar mejor la sutileza y complejidad de su comportamiento, recordándonos que, detrás de cada gesto, hay un lenguaje de afecto que los felinos expresan a su manera.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

