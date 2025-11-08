Taxistas pierden su licencia por negarse a llevar pasajeros con perros guía

En ambos juicios se mostraron grabaciones realizadas por la pasajera. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos conductores de Uber fueron sancionados y se les retiraron sus licencias tras negarse a recoger a una mujer acompañada de su perro guía, en hechos ocurridos en la ciudad de Bradford, Reino Unido.

Los casos, presentados por el Ayuntamiento de Bradford, fueron vistos el pasado viernes en el Tribunal de Magistrados de la ciudad. En ambos juicios se mostraron grabaciones realizadas por la pasajera, en las que se observa a los conductores rechazando el servicio y marchándose después de cancelar la reserva.

El primero de los implicados, Mohammed Zubair, de 47 años y residente en Dickens Street, se negó a trasladar a la mujer desde Smithy Carr Lane, en Brighouse, hasta un hospital el pasado 14 de junio. En el video presentado al tribunal, la pasajera le recuerda que la ley lo obliga a aceptar perros de asistencia, pero el conductor insiste en que debía reservar un “Uber Pet” y cancela el viaje.

Por este hecho, Zubair se declaró culpable de negarse a cumplir una reserva para una persona con discapacidad acompañada de un perro guía. El tribunal lo multó con 90 libras, además de imponerle 500 libras en costas judiciales y un recargo de 36 libras.

El segundo caso involucró a Muhammad Faisal, de 34 años, residente en Horton Park Avenue, quien el 13 de junio rechazó igualmente transportar a la misma pasajera bajo el argumento de que debía contratar un “Uber Pet”. Según el fiscal Waseem Raja, Faisal dejó a la mujer en la calle pese a que fue advertido de que no podía negarse al servicio.

Faisal fue multado con 80 libras, además de 500 libras en costas y un recargo de 32 libras.

El Ayuntamiento de Bradford recordó que los conductores de transporte público están legalmente obligados a aceptar a pasajeros con perros de asistencia y advirtió que este tipo de conductas no serán toleradas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱