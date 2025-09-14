¿Por qué los gatos se acercan a las personas enfermas?

Cuanto más sólida es la relación, más probable es que el felino perciba y responda a los cambios de ánimo o de salud. Foto: seniorcatmk

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los gatos, maestros de la observación silenciosa, parecen saber cuándo algo no marcha bien con quienes los rodean. No es extraño que, en medio de un resfriado o una larga tarde en cama, aparezcan sigilosos y se acomoden junto a usted, como si entendieran su malestar. Detrás de ese gesto, sin embargo, no hay nada místico: la ciencia tiene varias respuestas.

Estos animales poseen sentidos afinados que les permiten notar lo que otros apenas perciben. Su olfato, mucho más sensible que el humano, puede detectar cambios químicos en el cuerpo provocados por fiebre, infecciones o alteraciones hormonales. También son atentos a los detalles: un movimiento más lento, la voz más apagada, un ritmo distinto en la respiración o una rutina que se interrumpe. Todo eso les indica que algo cambió en su entorno.

Cuando registran esas señales, suelen responder con cercanía. Algunos se acurrucan sobre las piernas, otros ronronean o simplemente permanecen inmóviles a su lado. No saben qué es una enfermedad, pero reconocen vulnerabilidad y reaccionan desde el vínculo que los une con su cuidador.

Hay además razones prácticas: si una persona está quieta bajo mantas, su temperatura corporal y el abrigo resultan atractivos para un gato que aprecia los lugares cálidos. Así, el momento de descanso humano coincide con uno de sus instintos favoritos: buscar confort y seguridad.

El apego que desarrollan con quien los cuida también cuenta. Cuanto más sólida es la relación, más probable es que el felino perciba y responda a los cambios de ánimo o de salud. Esa cercanía no solo reconforta al enfermo; para el gato, es también una forma de sentirse tranquilo y protegido.

Acercarse a alguien enfermo es, en última instancia, una suma de percepción aguda, instinto de bienestar y lazos afectivos. Los gatos no predicen ni sanan, pero su compañía puede transformar un mal día en un momento de calma, recordando que la empatía, incluso en silencio, también es parte del mundo animal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱