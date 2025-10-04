¿Por qué mi gato maúlla cuando va al arenero y qué quiere comunicar?

Un gato maullando dentro del arenero puede estar manifestando dolor, incomodidad o ansiedad, señales que no deben ser pasadas por alto. Foto: Getty Images

Los gatos son animales profundamente expresivos, aunque su lenguaje no siempre sea evidente para sus tutores. A través de gestos, posturas y, por supuesto, maullidos, estos felinos comunican una amplia gama de emociones y necesidades.

Si bien muchas de sus vocalizaciones tienen un propósito claro, como pedir comida, hay otras que pueden resultar más desconcertantes. Una de ellas ocurre cuando el gato maúlla al usar su arenero, un comportamiento que puede pasar desapercibido o parecer anecdótico, pero que en realidad podría estar revelando un problema más serio.

Aunque en algunos casos puede tratarse de una forma de comunicación sin consecuencias médicas, lo cierto es que cuando un gato vocaliza al hacer sus necesidades, suele ser una señal de alerta que los cuidadores no deben pasar por alto.

Una señal de que algo no anda bien

Según explica el veterinario del canal de YouTube Preguntas y Respuestas de un Veterinario – MyFF, este comportamiento “no es algo normal”. El especialista advierte que cuando un gato maúlla al hacer sus necesidades, hay una probabilidad que esté experimentando alguna molestia física. Una de las causas más comunes es el estreñimiento, que provoca que el animal tenga que hacer un esfuerzo excesivo para evacuar.

Sin embargo, el problema no siempre está en el sistema digestivo. “Hay gatos que por lo que sea se les inflama la vejiga o tienen cristalitos que les obstruyen la uretra. Se van al arenero y están ahí un rato como apretando e incluso maullando”, señala el veterinario. En cualquiera de estos casos, subraya la importancia de acudir a consulta para obtener un diagnóstico preciso.

Otras razones

El portal especializado en mascotas Super Manada también enumera otras causas médicas que pueden estar detrás del maullido: desde infecciones del tracto urinario y cálculos renales, hasta artritis u otras afecciones articulares que dificultan la postura necesaria para utilizar el arenero. Estas dolencias pueden provocar dolor o incomodidad, que el gato intenta comunicar a través de su voz.

Pero no todo se reduce a problemas de salud. El comportamiento del felino también puede estar condicionado por factores emocionales. Cambios recientes en el hogar, como una mudanza, la llegada de una nueva mascota o una alteración en la rutina diaria, pueden causar estrés o ansiedad. En estos casos, el maullido en el arenero puede ser una forma de expresar ese malestar emocional.

Por último, no hay que descartar la posibilidad de que el maullido tenga una intención social. Algunos gatos, más comunicativos por naturaleza, descubren que al vocalizar durante su paso por el arenero captan la atención de sus cuidadores. Si al acercarte tu gato se tranquiliza, es probable que solo estuviera buscando tu compañía.

¿Qué hacer si tu gato maúlla en el arenero?

Lo primero es observar. Si el maullido es ocasional, breve y no viene acompañado de otros síntomas, puede tratarse de una conducta inofensiva. Pero si se repite con frecuencia, el gato pasa mucho tiempo en el arenero sin éxito, o muestra signos de dolor, lo más recomendable es consultar con un médico veterinario.

