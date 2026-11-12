Portugal fue abandonado sin comida en Santa Marta y ahora busca un hogar

A pesar de las circunstancias en las que fue encontrado, el pequeño se ha mostrado como un gato amoroso que disfruta de las muestras de cariño y espera encontrar un hogar donde pueda crecer seguro y acompañado. La organización también informó que…

Portugal es un gatito de cuatro meses que busca una oportunidad para comenzar una nueva vida. Fue rescatado en el Polideportivo de Santa Marta, donde, según contó la Fundación Por Amor a Rocky en una publicación compartida en sus redes sociales, había sido abandonado sin comida y en malas condiciones.

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A pesar de las circunstancias en las que fue encontrado, el pequeño se ha mostrado como un gato amoroso que disfruta de las muestras de cariño y espera encontrar un hogar donde pueda crecer seguro y acompañado. La organización también informó que sus pruebas virales dieron resultados negativos, una información importante para las personas interesadas en brindarle un espacio en su familia.

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Debido a que Portugal todavía tiene cuatro meses, aún no puede ser castrado. Por esta razón, su proceso de adopción tendrá una primera etapa bajo la modalidad de hogar de paso con compromiso de adopción. Esto significa que inicialmente llegará a una familia que pueda recibirlo y brindarle los cuidados necesarios. Una vez sea esterilizado, se formalizará su adopción definitiva.

La fundación busca una familia responsable que esté dispuesta a acompañarlo durante su crecimiento y garantizarle un entorno seguro, donde no vuelva a pasar por situaciones de abandono.

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¿Cómo adoptar a Portugal?

Las personas interesadas en darle una oportunidad a este gatito pueden descargar el formulario de adopción a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion, donde la Fundación Por Amor a Rocky comparte información sobre los animales que se encuentran bajo su cuidado y buscan una familia.

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Lo que necesita un gato para sentirse seguro en casa

Antes de recibir a un felino, es importante preparar un espacio que responda a sus necesidades. De acuerdo con el portal Cat Friendly Homes, los gatos necesitan acceso a comida, agua, areneros, zonas para rascarse, espacios de juego y lugares tranquilos para descansar.

El juego también es fundamental para su bienestar. Por eso, se recomienda utilizar juguetes interactivos que imiten los movimientos de sus presas y permitirles atraparlos ocasionalmente para evitar la frustración. Asimismo, es importante respetar las preferencias de cada animal frente a las caricias y otras muestras de afecto.

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