¿Cuánto cuesta vestir a una mascota en Colombia?

En esa línea, la moda para peludos también ha ganado protagonismo y es un universo amplio que va desde ropa…

Los perros y los gatos ahora ocupan un rol importante en las familias colombianas, tras el aumento de los hogares unipersonales y de parejas jóvenes. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2021 el 67 % de los hogares colombianos tenía al menos una mascota. Esta tendencia también ha impulsado a las marcas y emprendimientos locales dedicados a desarrollar prendas y productos para los animales.

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En esa línea, la moda para peludos también ha ganado protagonismo y es un universo amplio que va desde ropa impermeable por bienestar climático hasta piezas de marcas de lujo como Gucci, Prada, Hermès o Moncler. Adidas, por ejemplo, estrenó su Pet Collection a finales de 2025 en Asia y posteriormente expandió su alcance a otros mercados internacionales.

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La industria local colombiana tampoco ha sido ajena al fenómeno y varias marcas han lanzado colecciones inspiradas en las mascotas. Según Sectorial, los hogares colombianos destinan un 55 % a alimentación, un 25 % a servicios y veterinaria y el 20 % restante a productos no alimentarios y accesorios, entre los que se incluyen prendas de vestir personalizadas, accesorios y diseños.

De acuerdo con Kantar, cerca del 28 % de los dueños de mascotas en Colombia gasta entre $190.000 y $374.000 mensuales, mientras que el 17 % destina entre $560.000 y $745.000. Solo en alimentación, el gasto promedio mensual ronda los $147.000 por hogar. Bajo esos datos, vale la pena revisar cuánto cuesta vestir a una mascota con marcas de moda local.

Feroz

Daniela Rivera unió su amor por los animales con su experiencia de más de 15 años en innovación. “Apoyando a empresas grandes a detectar oportunidades de negocio, identifiqué una necesidad: la de crear accesorios con diseño que generaran una conexión entre mi mascota y yo. Hace 10 años no había marcas que tuvieran una propuesta de diseño para mascotas; eran productos genéricos y funcionales. Detecté la oportunidad, tenía perros y no encontraba accesorios para ellos. Fue una iniciativa innovadora para llevar diseño al mundo de las mascotas”.

El éxito fue tal que renunció a su trabajo como consultora para dedicarse a la marca. Aunque el posicionamiento era más fuerte en el exterior —llegando a Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, entre otros países—, ahora el mercado local, que ha incrementado considerablemente en los últimos años, tiene un peso importante.

Precios: $63.000 hasta $250.000 pesos colombianos.

Wawaw

Silvia y María Ortiz tienen tiendas en centros comerciales y aeropuertos. Hace 13 años, las mujeres tenían una tienda de ropa para mujer cuando “abandonado por una familia que no lo quiso tener más, Tobi llegó a nuestra familia. Al venir de una ciudad de clima caliente, él se enfermaba y el veterinario nos recomendó abrigarlo para protegerlo de los cambios climáticos de Bogotá”.

Estuvieron buscando ropa en veterinarias, pero ninguna cumplía sus expectativas. Silvia, que es diseñadora de moda, decidió que empezaría a hacerle prendas. “Como Tobi permanecía en nuestra tienda, los clientes empezaron a preguntar frecuentemente dónde le conseguíamos la ropa, por lo que decidimos crear una pequeña colección patronada 100 % por Silvia, en una época en la que solo existían dos o tres tallas pequeñas desarrolladas para perros y gatos”, cuentan las creadoras.

Un año después, cerraron la tienda de ropa femenina porque la venta de los productos para perros y gatos empezó a consumir su tiempo y espacio. Los productos de la marca, que incluyen capas, chaquetas de diseño, buzos y accesorios combinados para perros y gatos, son fabricados en Bogotá.

Precios: $50.000 hasta $80.000 pesos colombianos.

ChikoPipo

La marca cuenta con 12 años en el mercado y tiene abrigos, impermeables, chaquetas camufladas y buzos con texturas de lana y estampados gráficos tipo streetwear, ajustados a la anatomía de distintas razas.

“Reconocemos a los perros y a los gatos como seres con un amor tan puro que puede cambiar la vida de las personas de forma positiva, y creemos que tenemos la responsabilidad de darles bienestar. Diseñamos y fabricamos la mejor ropa para perros y gatos de todas las razas, tamaños y condición, para consentirlos y protegerlos”, afirma la marca.

Precios: $52.000 hasta $100.000 pesos colombianos.

Maglione

La marca de ropa decidió lanzar una colección para mascotas por petición de su clientela. “Decidimos sacar la colección de Pets porque nos dimos cuenta de que los perritos, los gatos y hasta los conejos hacen parte de la familia. A algunas personas les gusta hacer match con su pareja o con su núcleo familiar y, entre esos, nos comenzaron a preguntar por los animalitos”, dice Juliana Pedraza, estratega de la marca que nació en Sogamoso.

No crearon diseños diferentes; simplemente, los prints que ya tenían de la última colección “los adaptamos a la versión canina y felina para que ellos también fueran parte de la familia. Es una edición limitada”, menciona.

La cápsula incluye piezas tejidas “con el mismo cuidado, dedicación y atención por los detalles con los que elaboramos cada una de nuestras prendas, llevando la esencia de Maglione a los integrantes más especiales de la casa. Una propuesta que celebra ese vínculo único que compartimos con ellos y los hace parte de nuestro universo”.

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Precios: $60.000 hasta $120.000 pesos colombianos.

Los precios muestran que la moda para mascotas ya tiene una oferta amplia en Colombia: hay prendas desde $50.000 y propuestas que alcanzan los $250.000. En la mayoría de las marcas consultadas, sin embargo, vestir a un perro o gato cuesta entre $50.000 y $120.000 por pieza.

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