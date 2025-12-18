Prohíben gatos por enfermedades hereditarias: estas son las razas implicadas

Especialistas en bienestar animal han advertido durante años sobre los riesgos asociados a estas razas. Foto: Pexels - Pexels

A partir del 1 de enero de 2026, los Países Bajos implementarán una nueva restricción en materia de bienestar animal que prohibirá la compra y la cría de gatos de las razas Scottish Fold y Sphynx. La medida, impulsada por el Gobierno neerlandés, responde a la preocupación por los problemas genéticos y de salud asociados a estas variedades felinas.

Aunque la norma impedirá nuevas adquisiciones, las personas que ya convivan con ejemplares de estas razas podrán conservarlos, siempre que los animales estén debidamente identificados mediante microchip.

No obstante, los gatos nacidos después de la fecha de entrada en vigor no podrán ser comercializados ni reproducidos, y el incumplimiento podrá derivar en sanciones económicas que alcanzan los 1.500 euros.

Según explicó el ministro de Naturaleza, Jean Rummenie, el objetivo principal de esta decisión es evitar el sufrimiento innecesario de los animales.

De acuerdo con las autoridades, determinadas características físicas promovidas por la cría selectiva generan una mayor predisposición a enfermedades crónicas y reducen significativamente la calidad de vida de los gatos.

Esta iniciativa no surge de manera aislada. Desde 2014, la cría de Scottish Fold y Sphynx ya estaba prohibida en el país por motivos similares. Con la nueva normativa, el Ejecutivo amplía el alcance de la regulación y sigue una línea coherente con otras medidas adoptadas en años recientes, como el endurecimiento de las normas para la tenencia de perros braquicéfalos en 2023.

Especialistas en bienestar animal han advertido durante años sobre los riesgos asociados a estas razas. En el caso del Scottish Fold, la característica forma de sus orejas se debe a una mutación genética vinculada a la osteocondrodisplasia, una enfermedad que afecta al cartílago y puede provocar dolor, deformaciones óseas y problemas de movilidad progresivos.

Por su parte, los gatos Sphynx, conocidos por la ausencia de pelaje, presentan mayores dificultades para regular su temperatura corporal y son especialmente vulnerables a afecciones cutáneas, infecciones y daños por exposición solar. Además, requieren cuidados constantes en la piel y las orejas, así como controles veterinarios más frecuentes.

La prohibición no afectará a los gatos procedentes de refugios que ya existan antes de la entrada en vigor de la ley, aunque en estos casos también se mantendrá la restricción sobre su reproducción. Con esta decisión, las autoridades neerlandesas refuerzan el principio de que la estética no debe imponerse al bienestar y la salud de los animales

