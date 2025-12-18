Zootopia desata una peligrosa moda: fans compran serpientes reales por su parecido con Gary

Si bien la cría de serpientes no está prohibida en el país, el envío y comercio de animales vivos y peligrosos sí puede acarrear sanciones, lo que ha llevado a una vigilancia más estrecha del mercado digital. Foto: DISNEY - Cine Color

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El éxito de Gary De’Snake, uno de los nuevos personajes de Zootopia 2, está teniendo consecuencias inesperadas fuera de la gran pantalla. En China, la popularidad del carismático reptil ha despertado el interés de parte del público por adquirir serpientes reales con un aspecto similar, una tendencia que ya ha encendido las alarmas por los evidentes riesgos que conlleva.

Según se ha podido comprobar en distintas plataformas de compraventa online, algunos vendedores ofrecen serpientes venenosas promocionándolas como “la misma serpiente azul que Gary”.

La especie que concentra mayor atención es la Trimeresurus insularis, conocida popularmente como víbora de bambú de ciertas islas indonesias y apreciada por sus llamativas tonalidades azuladas. Los precios varían notablemente, desde varios cientos hasta miles de yuanes, dependiendo del tamaño y el color del ejemplar.

Lejos del encanto cinematográfico, se trata de un animal potencialmente peligroso. Los propios anuncios suelen incluir la venta de material especializado: ganchos, guantes o pinzas largas, una señal inequívoca de que no se trata de una mascota convencional.

Aunque su veneno no suele ser letal, su mordedura puede provocar alteraciones graves en la coagulación, dolor intenso, inflamación y secuelas duraderas si no se trata adecuadamente.

Las autoridades chinas siguen de cerca este fenómeno. Si bien la cría de serpientes no está prohibida en el país, el envío y comercio de animales vivos y peligrosos sí puede acarrear sanciones, lo que ha llevado a una vigilancia más estrecha del mercado digital.

Algunas grandes plataformas han comenzado a retirar anuncios tras la atención mediática, aunque el interés no ha desaparecido y amenaza con desplazarse a canales menos visibles.

Este episodio se inscribe en una tendencia más amplia: el creciente gusto por las mascotas exóticas entre parte de la población joven. En ese contexto, un personaje de ficción actúa como detonante y convierte una moda cultural en una decisión impulsiva, a menudo sin valorar las consecuencias.

Más allá del peligro del veneno, la cría de la Trimeresurus insularis exige conocimientos avanzados y una infraestructura adecuada. Es una especie arborícola y tropical que necesita condiciones muy precisas de humedad, ventilación y estabilidad ambiental. Cualquier desequilibrio puede generarle estrés y problemas de salud graves.

Los expertos insisten en que no se trata de un animal para aficionados ni de una compra motivada por la estética o la popularidad de una película. La fiebre por “tener a Gary en casa” puede acabar teniendo un coste elevado, tanto para las personas como para los propios animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱