¿Qué es la lisozima que contiene la saliva de los gatos y para qué sirve?

Los gatos dedican gran parte del día a acicalarse y, en ese proceso, su saliva cumple un papel fundamental.

30 de diciembre de 2025 - 09:27 p. m.
El acicalamiento es parte esencial del comportamiento felino y la saliva, rica en lisozima, actúa como un mecanismo natural de protección.
Foto: Unsplash
Los gatos son conocidos por ser animales de compañía bastante aseados. Ellos pasan varias horas del día acicalándose y usan su lengua para mantener el pelaje y la piel en buen estado. Sin embargo, detrás de este hábito tan característico hay un componente poco conocido pero fundamental: la lisozima, una enzima presente en su saliva que cumple una función antibacteriana y que ayuda a protegerlos.

De acuerdo con información divulgada por el portal especializado en mascotas Paw Pits, la lisozima es un agente antibacteriano suave. Su función principal es atacar ciertas bacterias, debilitando sus paredes celulares y reduciendo su proliferación. Gracias a esta enzima y a otras proteínas presentes en la saliva, los felinos logran mantenerse relativamente limpios cada vez que se lamen el cuerpo.

De acuerdo con el portal, la saliva de los gatos no solo contiene lisozima. También está compuesta por enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos.

Los expertos también aseguran que, aunque la saliva tenga propiedades antibacterianas, esto no significa que sea completamente limpia. Los especialistas aclaran que la saliva felina no es estéril. En la boca de los gatos habitan bacterias como Pasteurella multocida, que rara vez les causa problemas a ellos.

El efecto de la lisozima es útil principalmente para el propio gato. En pequeñas dosis, puede ayudar a mantener la piel limpia y a reducir el riesgo de infección en lesiones menores. No obstante, el exceso de lamido puede tener el efecto contrario como irritar la piel, retrasar la cicatrización o incluso empeorar una herida. Por esta razón, los médicos veterinarios suelen recomendar el uso de collar isabelino después de cirugías, para evitar que el animal interfiera con su proceso de recuperación.

En resumen, la lisozima es una herramienta natural que ayuda a los gatos a mantenerse limpios y protegidos. Es eficaz para ellos, pero no debe confundirse con una garantía de esterilidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

