Su gato no dejaba de maullar y lo llevó al veterinario. No esperaba el diagnóstico

Margherita Ternullo estaba en su casa descansando cuando, de repente, su gatito empezó a maullar, como si algo grave le hubiera pasado. Al principio, la mujer pensó que se había lastimado con algún objeto, pero no encontró nada inusual. Sin embargo, los maullidos intensos continuaban.

La italiana, que vive en Estados Unidos, creyó entonces que su gatito se había caído y que el golpe fue tan fuerte que por eso no dejaba de maullar. Así que rápidamente lo llevó al veterinario para que lo examinaran y descartaran cualquier fractura, pero al recibir el diagnóstico se llevó una gran sorpresa.

“Lo llevé al médico porque estaba llorando y el veterinario pensó que podía tener una infección urinaria, pero no fue así”, dijo la mujer en un video publicado en TikTok.

El veterinario revisó al gato y descubrió que sus maullidos eran por otra razón. “Resulta que lloraba porque no podía rascarse bien porque está gordo”, contó Ternullo.

Sin embargo, y más allá de las risas que generó el hecho, el veterinario le hizo un llamado de atención a la mujer para que el gatito bajara de peso y no tuviera problemas de salud a futuro. Y eso es lo que está haciendo Ternullo.

Anécdotas de mascotas en el veterinario

A raíz del video viral de Ternullo, varias personas relataron historias que también vivieron con sus gatos. Por ejemplo, un usuario reveló que llevó a su gatito al veterinario y gastó USD 200 solo para descubrir que no estaba enfermo, sino que estresado por el nuevo miembro de la familia. Otro contó que su perro “fingió” que le dolía la pata solo para que no se fuera de casa. Y uno de los que más llamó la atención fue de un usuario que pagó USD 500 solo para descubrir que su gatito no usaba el arenero porque simplemente no le gustaba más.

Estos relatos nos recuerdan que cada animal es único y que, aunque a veces podamos parecer exagerados, en caso de duda siempre es mejor acudir al veterinario y descartar cualquier problema de salud. Como dueños responsables, nuestro deber es velar por el bienestar de ellos en todo momentos.

