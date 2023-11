¿Qué le puede pasar a un gato con obesidad?

Entre las principales causas de obesidad, se encuentra el sedentarismo, los tipos de alimentación, las enfermedades, entre otros. Foto: Unsplash

Paola Cardona es una médica veterinaria especializada en “etología holística felina”, es decir, el estudio del comportamiento de los gatos, abarcando todas las dimensiones de los animales. Esto significa que ella no solo observa de forma aislada el comportamiento o la genética de los animales, sino que busca analizarlo todo en conjunto.

Ella asegura que la obesidad en los felinos es un fenómeno que puede observarse a simple vista. Esto se debe a que la panza de gatos obesos suele acercarse al piso, o cuando al gato le cuesta moverse bastante. “Uno debe ver al animal derecho o que se le marque la cintura un poco cuando se observa desde encima. Este es un gato esbelto y que está bien. Si, al mirarlo de lado, el felino está ovalado, se nota que tiene sobrepeso”, menciona la experta.

Entre las principales causas de obesidad, se encuentra el sedentarismo, los tipos de alimentación, las enfermedades, entre otros. Del mismo modo, resulta difícil afirmar que exista un peso ideal para cada raza, pues estas pueden variar dependiendo de gatos de tamaño grande o pequeño. “La raza que conozco con más tendencia a la obesidad son los europeos comunes, o los mal llamados ‘criollos’”, menciona la experta.

No obstante, las consecuencias de la obesidad en gatos pueden ser devastadoras para la salud en el animal. Incluso, algunos gatos pueden comenzar a tener problemas sanitarios, pues pueden dejar de acicalarse de forma continua.“Los gatos esbeltos pueden acicalarse hasta la punta de la cola, y pueden limpiarse. Cuando están gorditos, no alcanzan a acicalarse la espalda”, menciona la experta.

El portal PetMD también explica que la obesidad en felinos puede ocasionar un debilitamiento en el sistema inmunológico, trastornos endocrinos y metabólicos, artritis y enfermedades cardiovasculares. El Hospital Animal de Kingsdale asegura que la obesidad en los felinos ocurre cuando su peso está un 20% por encima del peso ideal. Además, también puede generar enfermedades cardiacas, diabetes, artritis, enfermedades renales, entre otros problemas para los animales. “Los gatos obesos tienen un promedio de vida más corta. En un estudio, se demostró que los gatos obesos de 8 a 12 años tenían una tasa de mortalidad 3 veces mayor en comparación con los gatos delgados”, asegura la entidad.

Paola Cardona considera que para controlar la obesidad en gatos, se deben tener en cuenta los ingredientes de las bolsas o etiquetas que aparecen en comida para felinos. “Ojalá en los primeros tres ingredientes su alimentación no tenga carbohidratos, sino proteína de la mejor calidad posible. Que no tenga maíz, granos rellenos, trigo, gluten, etcétera”, comenta la médica veterinaria.

Ella también recomienda incrementar la cantidad de líquido que consumen los animales, y que su alimentación contenga proteína de origen animal, no vegetal. “El acceso a la comida debería ser limitado. Ojalá no se les racione la comida, porque esto les da hambre, estrés y se les bajan las defensas. Lo ideal es que la comida de estos gatos no esté a fácil disposición, sino que ellos tengan que generar algún tipo de actividad física o mental”, explica la médica veterinaria.

