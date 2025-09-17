Quieren sacrificar a una gata por dormir en la cuna del bebé: ahora busca un hogar

Aunque tranquila y sociable, esta gata podría ser sacrificada si no encuentra pronto un hogar. Foto: @lamanada.delrubio

Una gata esterilizada de dos años, descrita como cariñosa y tranquila, enfrenta un destino incierto en Sevilla, España, luego de que su tutora manifestara su intención de practicarle la eutanasia por un motivo injustificable: la felina se acuesta en la cuna de un bebé que aún no ha nacido.

El caso fue denunciado por la organización de protección animal La Manada del Rubio (@lamanada.delrubio), que advirtió que la dueña de la gata no tiene quién se haga cargo de ella, y que si no aparece alguien dispuesto a adoptarla o acogerla de forma indefinida, su futuro podría ser el abandono o la eutanasia.

Casos como este generan eco y ponen de relieve un problema común: los prejuicios y mitos en torno a la convivencia entre gatos y bebés, creencias que aún persisten en muchas culturas y que, según expertos en comportamiento animal, carecen de fundamento. Organizaciones protectoras coinciden en que los animales domésticos no representan un peligro para los recién nacidos si se realiza una adecuada integración en el hogar.

“La gata no ha mostrado ninguna conducta agresiva. Solo duerme en la cuna porque está vacía y es un lugar tranquilo. Pero la dueña, presa del miedo y la desinformación, ha decidido deshacerse de ella”, explicó La Manada del Rubio en sus redes sociales.

La organización también denunció que, aunque en un primer intento se logró una adopción para salvar a la gata, la persona interesada bloqueó todo contacto sin dar explicación, dejando nuevamente al animal sin hogar.

Desde España, los rescatistas hacen un llamado urgente a personas responsables que puedan acoger o adoptar a esta felina de forma definitiva. El número de contacto para quienes estén en capacidad de ayudar es +34 652 998 525.

Este caso recuerda la importancia de informarse antes de tomar decisiones, especialmente cuando se trata de la vida de un animal doméstico. Así mismo, visibiliza la necesidad de educar sobre la convivencia segura entre animales y bebés.

