La Red Zoocial
Perros

Después de sobrevivir al maltrato, María Paz busca una familia responsable

La historia de María Paz, una perrita criolla, refleja una situación muy común y preocupante con los animales de Barranquilla: son abandonados, maltratados y dejados a su suerte en las calles. Sin embargo, gracias al trabajo de diferentes fundaciones, aún esperan una segunda oportunidad.

31 de agosto de 2025 - 08:10 p. m.
María Paz se entrega desparasitada y con las vacunas al día.
Foto: Humanimal Rescatando Vidas
María Paz es una perrita criolla que, a sus cortos tres meses, ya conoce la dureza del mundo. Fue rescatada a mediados de agosto gracias al trabajo de la Fundación Humanimal Rescatando Vidas.

La perrita se encontraba vagando, con hambre y en pésimas condiciones de salud, en la Plaza de la Paz, en Barranquilla. Unas personas se percataron de su presencia y, con lo poco que tenían a su alcance, decidieron ayudarla y le brindaron comida y un lugar para descansar, hasta que se comunicaron con el refugio animal, quien acudió a su rescate de inmediato.

Estaba en muy malas condiciones de salud: con pulgas y garrapatas por todo su cuerpo. También, tenía serios problemas estomacales”, aseguró Isabel Cristina, directora de la Fundación.

Afortunadamente, los exámenes veterinarios descartaron algún problema de salud en la perrita. Hoy, con la ayuda de sus rescatistas, se está recuperando en un hogar de paso donde espera sanar sus heridas y encontrar una familia llena de mucho amor y cariño.

La historia de María Paz, lamentablemente, es algo que ocurre a diario en Barranquilla. Fundaciones y rescatistas denuncian que cientos de animales son abandonados y maltratados, muchos de ellos terminan en la calle sin la posibilidad de sobrevivir.

Si quiere ayudar a María Paz y a otros animales que están pasando por lo mismo, comuníquese a través de las redes sociales de Humanimal Rescatando Vidas.

Recuerde que la adopción no es la única manera de salvar vidas, también puede hacerlo mediante la donación de comida, juguetes y medicamentos veterinarios o, incluso, siendo voluntario en fundaciones y refugios de animales.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

