La “historia de Navidad más triste”: perrito miraba fiesta desde una jaula

La escena generó una ola de comentarios y reacciones, ya que el animal parecía mirar con anhelo a los demás perros.

22 de diciembre de 2025 - 09:02 p. m.
El perro permanecía en el área de peluquería canina mientras otros animales participaban de una fiesta organizada con medidas de seguridad.
Foto: @sweetlifeofcalvin
Una fiesta navideña realizada en Los Ángeles se volvió viral en redes sociales luego de que un video fuera catalogado por los usuarios como la “historia de Navidad más triste”.

Las imágenes, compartidas en Instagram por Carol, dueña de un schnauzer llamado Calvin, muestran a varios perros celebrando una reunión festiva con suéteres navideños, jugando y socializando libremente.

Sin embargo, la atención se centró en un pequeño perrito que permanecía solo dentro de una jaula en el área de peluquería canina, observando la fiesta desde detrás de las rejas.

La escena despertó una ola de reacciones y comentarios, ya que el animal parecía mirar con anhelo a los demás perros. No obstante, Carol aclaró que el cachorro no estaba abandonado. En declaraciones a Newsweek, explicó que el perro se encontraba esperando a que sus dueños regresaran tras una cita de grooming.

Aunque el evento era apto para mascotas, la reunión fue organizada entre amigos con estrictas medidas de seguridad. “Todos conocían los temperamentos y alergias de los perros presentes. Sin el permiso de los dueños, no podíamos dejarlo salir”, señaló.

Pese a la explicación, la imagen del perrito solo tocó una fibra sensible en redes sociales. El video, acompañado por un mensaje humorístico que aseguraba que ningún animal fue maltratado, generó miles de comentarios y bromas, confirmando una vez más el poder de las redes para amplificar historias simples que conectan emocionalmente con el público.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

