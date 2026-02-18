¿Su perro tiene sobrepeso? Riesgos y problemas de visión a los que se debe atener

En perros con predisposición genética, incluso valores de presión ocular considerados normales podrían ser suficientes para desencadenar la patología. Foto: Ivan Babydov

El sobrepeso en los perros podría representar una amenaza poco visible pero relevante para su salud ocular, según advierten especialistas tras una reciente investigación científica. Mantener un peso adecuado no solo influye en la movilidad y el metabolismo de las mascotas, sino que también puede ser determinante para prevenir enfermedades visuales graves.

El estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén evidenció que el aumento del peso corporal en perros está estrechamente vinculado con el incremento de la presión intraocular, un factor que puede favorecer la aparición de glaucoma y otros trastornos que afectan la visión.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Veterinary Internal Medicine, analizó a 40 perros sanos de distintas edades y razas, comparando ejemplares con peso adecuado y otros con sobrepeso u obesidad.

Los resultados mostraron que los perros con exceso de peso presentaron una presión intraocular promedio de 20,3 milímetros de mercurio (mmHg), valor cercano al límite superior considerado seguro, fijado en 25 mmHg.

En contraste, aquellos con una condición corporal saludable registraron un promedio de 13,7 mmHg. Aunque todas las mediciones se mantuvieron dentro del rango normal, la diferencia detectada resulta clínicamente relevante, ya que pequeñas variaciones pueden favorecer el desarrollo de enfermedades oculares, especialmente en razas con predisposición genética.

La investigación, encabezada por el doctor Oren Pe’er, determinó además que el aumento de la presión ocular guarda relación directa con el incremento del peso corporal.

Los especialistas detectaron que cada punto adicional en la escala de condición corporal puede elevar la presión intraocular en aproximadamente 2 mmHg, mientras que un aumento del 10 % en el índice de masa corporal del animal genera una subida cercana a los 3 mmHg.

El estudio también identificó los mecanismos que explican esta relación. Desde el punto de vista físico, la acumulación de grasa alrededor del globo ocular puede dificultar el drenaje natural de los fluidos dentro del ojo, generando mayor presión interna.

A nivel metabólico, los perros con obesidad suelen presentar niveles elevados de triglicéridos y de leptina, una hormona relacionada con el control del apetito, factores que también se asocian con el incremento de la presión ocular y con otras alteraciones metabólicas.

Entre las principales preocupaciones derivadas de estos hallazgos se encuentra el glaucoma, una enfermedad que puede provocar ceguera si no se detecta a tiempo. Según los investigadores, en perros con predisposición genética, incluso valores de presión ocular considerados normales podrían ser suficientes para desencadenar la patología.

Los expertos subrayan que el control del peso constituye una medida preventiva clave para proteger la salud visual de las mascotas. En ese sentido, recomiendan a los tutores realizar controles veterinarios periódicos, evaluar regularmente la condición corporal del animal y adoptar hábitos saludables que incluyan alimentación equilibrada y actividad física constante.

Asimismo, destacan que la detección temprana de alteraciones en la presión intraocular puede mejorar considerablemente el pronóstico y la calidad de vida de los perros. De acuerdo con los especialistas, el cuidado integral de las mascotas debe incluir la salud ocular, ya que acciones preventivas simples pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones visuales a largo plazo.

