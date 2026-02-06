¿Su gato lo despierta en la madrugada?: experta revela la verdadera razón

Restringir su acceso a determinados espacios puede aumentar su ansiedad y, en consecuencia, intensificar los maullidos. Foto: Pixabay

Los maullidos insistentes en la madrugada son una escena común para quienes conviven con gatos. Aunque para muchos tutores este comportamiento se asocia con hambre o incomodidad, especialistas explican que responde principalmente a factores sociales y biológicos propios de la especie.

De acuerdo con la doctora Claudia Edwards Patiño, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los gatos son animales más sociales de lo que comúnmente se cree.

La experta señala que el despertar a sus cuidadores durante la madrugada suele estar relacionado con la necesidad de interacción. Según explicó, los felinos buscan contacto con sus tutores, lo que desmonta la creencia de que sus llamados nocturnos obedecen únicamente a la búsqueda de alimento.

También indica que, en muchos casos, cuando los cuidadores revisan el plato del animal tras escuchar los maullidos, descubren que aún tiene comida disponible. Para la experta, el recorrido que realiza el tutor hacia la cocina, acompañado de palabras afectuosas o contacto físico, se convierte en un ritual social que el gato percibe como necesario para fortalecer el vínculo con su cuidador.

A este comportamiento se suma una característica natural de los felinos. Investigaciones publicadas por la International Society of Feline Medicine (ISFM) señalan que los gatos no son estrictamente nocturnos, sino crepusculares. Esto significa que sus periodos de mayor actividad ocurren al amanecer y al atardecer. Por esta razón, cuando el animal percibe los primeros rayos del sol, su instinto lo impulsa a iniciar actividades y buscar la compañía de su tutor.

La doctora Edwards Patiño advierte que cerrar las puertas para evitar la interacción suele ser una medida poco efectiva, debido a que los gatos son territoriales y curiosos. Según la especialista, restringir su acceso a determinados espacios puede aumentar su ansiedad y, en consecuencia, intensificar los maullidos.

Para reducir este comportamiento, la experta recomienda que, si el cuidador tiene la certeza de que el gato dispone de alimento suficiente, no es necesario levantarse de la cama. En estos casos, sugiere hablarle o acariciarlo desde el lugar de descanso, con el fin de satisfacer su necesidad social sin reforzar la conducta de interrumpir el sueño.

Asimismo, la American Association of Feline Practitioners (AAFP) destaca la importancia del enriquecimiento ambiental como estrategia para disminuir la hiperactividad nocturna. Los especialistas recomiendan fomentar el juego y la actividad física durante el día para ayudar al animal a gastar energía y regular sus periodos de descanso.

En cuanto a la alimentación, la profesora de la UNAM explica que los gatos suelen ingerir pequeñas cantidades de comida varias veces al día. Por ello, recomienda mantener alimento disponible de forma permanente o dejar una porción adicional durante la noche. Según su análisis, esta práctica contribuye a que el felino establezca rutinas y comprenda que sus necesidades básicas están cubiertas, lo que favorece el respeto por los horarios de descanso de sus cuidadores.

