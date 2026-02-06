¿Un año de perro son siete humanos?: veterinario revela cómo se calcula realmente su edad

Imagen de referencia.El segundo año de vida del perro se aproxima a unos 24 años humanos, momento en el que el animal ha pasado ya de la etapa juvenil a la adulta. Foto: adoptaunbuenamigochan

La presencia de perros en los hogares colombianos ha cobrado un protagonismo cada vez mayor dentro de las dinámicas familiares. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), alrededor del 60 % de los hogares en Colombia tienen al menos un perro, cifra que convierte a los peludos en la mascota más popular del país y evidencia la fuerte relación afectiva entre los colombianos y sus animales de compañía.

Este fenómeno social se ha observado en ciudades como Bogotá y Cali, donde la convivencia con mascotas registra porcentajes superiores al promedio nacional, y en localidades suburbanas donde el porcentaje de hogares que adoptan animales alcanza cifras aún más altas.

Con este incremento, sin embargo, surgen también creencias populares que pueden desorientar a quienes cuidan a sus animales. Una de las más extendidas es la idea de que cada año de vida de un perro equivale a siete años humanos, una regla que, según expertos, es imprecisa y puede llevar a errores en la atención veterinaria y en la planificación del cuidado a largo plazo.

El veterinario Israel Pérez Asín, conocido en redes sociales como @tuveterinarionline, explicó que esta equivalencia simplificada se originó por su facilidad de cálculo, pero no se ajusta a la realidad biológica del envejecimiento de los canes.

“Si sigues pensando que un año de perro son siete de humanos, estás muy equivocado”, afirmó Pérez Asín, quien dedica parte de su contenido educativo a desmontar mitos comunes sobre la salud animal.

Según el especialista, el envejecimiento de los perros no es lineal, de modo que comparar directamente sus años con los humanos es inexacto. Para ilustrar este punto, Pérez Asín señala que el primer año de vida de un perro equivale aproximadamente a 15 años humanos, debido a la rapidez con la que los cachorros alcanzan etapas de desarrollo similares a la adolescencia en las personas.

El segundo año de vida del perro se aproxima a unos 24 años humanos, momento en el que el animal ha pasado ya de la etapa juvenil a la adulta. A partir del tercer año, el ritmo de envejecimiento depende considerablemente de factores como el tamaño, la raza y las características individuales del animal, lo que hace difícil aplicar una fórmula única para todas las mascotas, según el veterinario.

Además, Pérez Asín señala que los perros pequeños tienden a envejecer más lentamente y a vivir más años que los de razas grandes. Esta variación es clave para entender por qué algunas razas pequeñas pueden alcanzar entre 13 y 16 años de vida, o incluso hasta 20 en casos como el chihuahua, mientras que razas de mayor tamaño presentan una esperanza de vida promedio menor.

Esta disparidad refuerza la idea de que no existe un coeficiente único que pueda representar con precisión la equivalencia de edades entre perros y humanos.

El llamado de los especialistas es a que los dueños se informen correctamente sobre las necesidades de sus mascotas y adapten los cuidados, la alimentación y los controles veterinarios a cada etapa vital real del perro, evitando depender de mitos que pueden distorsionar la comprensión de su salud y bienestar.

