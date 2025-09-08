No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Scar y Pirata encontraron hogar definitivo tras superar el rechazo y el abandono

Hoy podrán disfrutar de una vida plena al lado de una familia que supo ver más allá de sus pasados.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
08 de septiembre de 2025 - 05:04 p. m.
Los dos casos son un recordatorio de que la adopción responsable va mucho más allá de la apariencia o de los prejuicios frente a diagnósticos o edades.
Los dos casos son un recordatorio de que la adopción responsable va mucho más allá de la apariencia o de los prejuicios frente a diagnósticos o edades.
Foto: Fundación Amor De 4 Patas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Después de meses de espera, dos de los casos más conmovedores de la Fundación Amor de 4 Patas finalmente tuvieron un final feliz. Scar, el gato que vivía con inmunodeficiencia felina y que fue rescatado en delicado estado en Bogotá, y Pirata, el perrito de ocho años que había sido adoptado y devuelto, hoy ya disfrutan de la tranquilidad de un hogar definitivo.

Scar fue hallado en un parque del barrio Normandía con múltiples heridas y un diagnóstico que, para muchos adoptantes, suele ser motivo de rechazo: inmunodeficiencia felina.

Vínculos relacionados

Cámara de seguridad sorprende a gata teniendo la mejor noche de su vida (video)
Perrita protagonizó tierno gesto al ver la foto de su amiga fallecida
Dueños se llevan sorpresa al dejar a su pastor alemán solo en casa (video)

A pesar de esa condición, que no le impide llevar una vida plena, logró recuperarse y transformarse en un gato cariñoso y juguetón. Ahora tendrá la oportunidad de seguir creciendo rodeado de amor, gracias a una familia que decidió mirar más allá de un diagnóstico para valorar lo que realmente importa: su esencia.

Pirata, por su parte, ya había conocido la desilusión de ser devuelto tras una primera adopción fallida. Su carácter noble y tranquilo no había sido suficiente frente a la llegada de otro cachorro a la casa donde inicialmente fue recibido. Sin embargo, este perro cariñoso y bonachón, que sueña con pasar sus últimos años acompañado y en paz, finalmente encontró personas que lo acogieron para siempre.

Los dos casos son un recordatorio de que la adopción responsable va mucho más allá de la apariencia o de los prejuicios frente a diagnósticos o edades. Animales como Scar y Pirata suelen ser los últimos en ser elegidos, pese a que tienen la misma capacidad de dar y recibir cariño que cualquier otro. Apostar por ellos es también un acto de empatía y compromiso.

La Fundación Amor de 4 Patas celebró estas noticias como una muestra de esperanza frente a la indiferencia y el abandono. Y aunque aún hay decenas de perros y gatos esperando, cada adopción abre el camino para que otros también tengan una oportunidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Gato

Adopción

Fundación

Rescate

Abandono

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar