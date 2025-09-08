Scar y Pirata encontraron hogar definitivo tras superar el rechazo y el abandono

Los dos casos son un recordatorio de que la adopción responsable va mucho más allá de la apariencia o de los prejuicios frente a diagnósticos o edades. Foto: Fundación Amor De 4 Patas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de meses de espera, dos de los casos más conmovedores de la Fundación Amor de 4 Patas finalmente tuvieron un final feliz. Scar, el gato que vivía con inmunodeficiencia felina y que fue rescatado en delicado estado en Bogotá, y Pirata, el perrito de ocho años que había sido adoptado y devuelto, hoy ya disfrutan de la tranquilidad de un hogar definitivo.

Scar fue hallado en un parque del barrio Normandía con múltiples heridas y un diagnóstico que, para muchos adoptantes, suele ser motivo de rechazo: inmunodeficiencia felina.

A pesar de esa condición, que no le impide llevar una vida plena, logró recuperarse y transformarse en un gato cariñoso y juguetón. Ahora tendrá la oportunidad de seguir creciendo rodeado de amor, gracias a una familia que decidió mirar más allá de un diagnóstico para valorar lo que realmente importa: su esencia.

Pirata, por su parte, ya había conocido la desilusión de ser devuelto tras una primera adopción fallida. Su carácter noble y tranquilo no había sido suficiente frente a la llegada de otro cachorro a la casa donde inicialmente fue recibido. Sin embargo, este perro cariñoso y bonachón, que sueña con pasar sus últimos años acompañado y en paz, finalmente encontró personas que lo acogieron para siempre.

Los dos casos son un recordatorio de que la adopción responsable va mucho más allá de la apariencia o de los prejuicios frente a diagnósticos o edades. Animales como Scar y Pirata suelen ser los últimos en ser elegidos, pese a que tienen la misma capacidad de dar y recibir cariño que cualquier otro. Apostar por ellos es también un acto de empatía y compromiso.

La Fundación Amor de 4 Patas celebró estas noticias como una muestra de esperanza frente a la indiferencia y el abandono. Y aunque aún hay decenas de perros y gatos esperando, cada adopción abre el camino para que otros también tengan una oportunidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱