Gemini se une a refugios de animales para promover la adopción con fotos creadas con IA

La Inteligencia Artificial (IA) también puede ser utilizada para promover las buenas causas, como por ejemplo, ayudar a los animales sin hogar a encontrar una familia. Por esta razón, Gemini, el asistente de IA de Google, decidió lanzar una colaboración con varios refugios de animales en Estados Unidos para crear imágenes más atractivas de perros y gatos rescatados.

La iniciativa fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de X de Google Gemini, donde la compañía explicó que las fotografías son un factor clave en los procesos de adopción.

“Las fotos son fundamentales en la adopción de mascotas. Nos hemos asociado con refugios de todo el país para ofrecer a las mascotas rescatadas fotos glamurosas que muestran su personalidad”, señaló la publicación, en la que se detalla el uso de la herramienta de generación de imágenes Nano Banana Pro para este propósito.

Entre las mascotas destacadas se encuentran animales de refugios como @AdoptaMiamiPets, @AnimalHaven, @atlantahumane y @TheAnimalPad, que estuvieron disponibles para adopción a partir del 16 de enero de 2026. De acuerdo con la publicación, algunos de ellos podrían ya haber encontrado un hogar definitivo, aunque la invitación a contactar a los refugios asociados sigue abierta para quienes estén interesados en adoptar.

Según indicó Gemini, la orden para que la IA genere la imagen (prompt) es: “¿Cómo se vería exactamente este animal en una sesión fotográfica de 2k con un fondo de color sólido y brillante, una iluminación brillante y vívida con sombras duras?

El resultado son fotos con colores llamativos que buscan resaltar la expresión, el carácter y los rasgos únicos de cada animal rescatados, alejándose un poco de las fotografías tradicionales tomadas en entornos de refugio.

Gemini también enfatiza que el objetivo no es reemplazar los proceso naturales que tienen las fundaciones para dar a conocer a sus animales, sino captar la atención inicial de una forma llamativa. En redes sociales y plataformas de adopción, una imagen atractiva puede marcar la diferencia para que una mascota sea ignorada o para que una persona decida conocer su historia y acercarse al refugio.

La colaboración también busca apoyar a organizaciones que suelen operar con recursos limitados y que no siempre cuentan con medios profesionales para producir material audiovisual de calidad. Al ofrecer estas imágenes sin costo adicional, la tecnología se convierte en una aliada para amplificar el alcance de los refugios y reducir el tiempo que los animales pasan esperando una familia.

Pets featured from @AdoptMiamiPets, @AnimalHaven, @atlantahumane, and @TheAnimalPad were adoptable as of January 16, 2026 and may have found a home 🐾 pic.twitter.com/DVuvitNtpH — Google Gemini (@GeminiApp) January 21, 2026

