La Red Zoocial
Perros

Así encontraron a Boro, el perro extraviado tras el accidente de trenes en España (video)

El animal, que salió huyendo asustado y desorientado después del siniestro, fue encontrado por un equipo de bomberos forestales.

22 de enero de 2026 - 03:19 p. m.
El rescate de Boro se produce en el contexto de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.
Foto: Fundación Animal Rescue
Boro, el perro que se había perdido tras el grave accidente ferroviario ocurrido entre Málaga y Madrid, ha sido localizado y rescatado con vida tras varios días de intensa búsqueda.

El animal, que salió huyendo asustado y desorientado después del siniestro, fue encontrado por un equipo de bomberos forestales y ya se encuentra de nuevo en casa con su dueña.

El rescate pone fin a cinco días de angustia para la familia, especialmente para Ana, superviviente del accidente, quien había realizado un llamado público para encontrar a su mascota. Según manifestó, Boro es parte de su familia y su desaparición había supuesto un duro golpe añadido tras la tragedia.

La localización del perro fue posible gracias a un operativo voluntario en el que participaron alrededor de 40 personas, coordinadas para rastrear la zona del accidente y sus alrededores. Finalmente, los bomberos forestales lograron dar con el animal, que se encontraba exhausto pero en buen estado.

La noticia ha sido recibida con especial emoción por la familia, ya que la hermana de Ana, embarazada de cinco meses, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro. Ambas viajaban en el vagón número siete del tren accidentado. Cuando despierte, podrá saber que su perro está a salvo y que la familia vuelve a estar unida.

El rescate de Boro se produce en el contexto de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años, que ha dejado decenas de fallecidos y heridos y ha movilizado a numerosos servicios de emergencia. En medio del dolor y la tragedia, el hallazgo del animal ha supuesto un pequeño alivio y un símbolo de esperanza para una familia marcada por el suceso.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

