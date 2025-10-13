Good Boy, la nueva película de terror que protagoniza un perro: estreno y detalles

Resume e infórmame rápido

El género del terror ha sido abordado desde todos los ángulos posibles: desde fantasmas y asesinos hasta demonios y presencias desconocidas. Pero Good Boy, la nueva película dirigida por Ben Leonberg, le da un giro inesperado a este género al contar la historia desde la perspectiva de un perro. Una propuesta diferente, arriesgada y perturbadora que aborda el miedo desde una mirada nunca antes vista.

La historia sigue a un hombre que, tras la muerte de su abuelo, se muda a una casa rural en busca de tranquilidad. Lo acompaña su perro Indy, un fiel compañero que pronto empieza a notar algo extraño en el lugar. Mientras una presencia oscura comienza a manifestarse, Indy percibe el peligro antes que su dueño y hace todo lo posible por protegerlo.

Lo más interesante es que el protagonista no es un perro entrenado para actuar, sino el propio compañero del director. Leonberg contó a BBC Culture que eligió a Indy porque tenía “una mirada intensa y fija”, capaz de transmitir esas sensaciones que pretendía contar.

El rodaje de la película tomó tres años, y tanto él como su esposa, que también es productora del filme, se dedicaron a grabar al perro en diferentes contextos y situaciones. “Todo se reducía a tener la cámara lista en el momento y lugar adecuados, y dejar que sus reacciones naturales guiaran la historia”, explicó a la BBC.

Desde su primer trailer, Good Boy ha despertado curiosidad por su propuesta visual y por lo que representa contar el terror desde la sensibilidad de un animal. Indy logra transmitir miedo, confusión y lealtad sin necesidad de palabras, cautivando especialmente a quienes entienden que esa conexión y fidelidad no tienen límites, incluso ante lo desconocido.

Y, como suele pasar en toda película donde un perro es protagonista, una de las preguntas más repetidas en internet ha sido la misma: ¿el perro muere? La respuesta, aunque aquí no la vamos a adelantar, promete ser tan disruptiva como la propia historia. “Esta historia es una inversión de cómo la mayoría de la gente aprende sobre la muerte”, afirmo el director al medio Polygon.

¿Cuándo se estrena Good Boy en Colombia?

Good Boy se estrenó el 10 de marzo de 2025 en el festival South by Southwest, donde recibió elogios por su originalidad. En Estados Unidos llegó a las salas el 3 de octubre y hasta la fecha, ha recaudado más de USD $2,2 millones. En Colombia se estrenará el próximo 23 de octubre.

Esta película se suma a la lista de producciones en las que los animales cautivan la pantalla grande. Como Krypto en Superman o Messi en Anatomía de una caída, Indy demuestra que los perros también protagonizan nuestras historias, dentro y fuera del cine.

