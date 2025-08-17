¿Hasta qué edad producen huevos las gallinas ponedoras?

Saber hasta qué edad ponen huevos permite planificar mejor su manejo y garantizar su bienestar. /IMAGEN DE REFERENCIA. Foto: Pixabay

La capacidad de una gallina para producir huevos no es indefinida. Aunque la mayoría de las gallinas ponedoras mantienen una producción constante durante los primeros años, con el tiempo la cantidad y la calidad de los huevos disminuyen. Saber hasta qué edad ponen huevos permite planificar mejor su manejo y garantizar su bienestar.

En condiciones óptimas, una gallina ponedora alcanza su pico de producción entre los seis y ocho meses de vida, cuando comienza a poner de forma regular, y mantiene un rendimiento alto hasta los 18 o 24 meses. A partir de ahí, la frecuencia de postura empieza a reducirse gradualmente.

La mayoría de las razas ponedoras, como la Leghorn o la Rhode Island Red, producen huevos de manera intensiva durante su primer y segundo año. En este tiempo, pueden poner entre 250 y 300 huevos anuales, dependiendo de su genética, alimentación y condiciones de vida.

Después de los dos años, el número puede disminuir a la mitad o menos. Aunque algunas gallinas siguen poniendo hasta los cinco o seis años, la postura se vuelve menos constante y los periodos de descanso entre puestas son más largos.

Factores que influyen en la duración

Genética: las razas seleccionadas para alta producción tienden a mantener un ritmo más intenso durante los primeros años, pero también reducen antes su rendimiento. Alimentación: una dieta balanceada, con suficiente proteína, calcio y otros minerales, es clave para sostener la postura por más tiempo. Luz: las gallinas necesitan alrededor de 14 a 16 horas de luz al día para mantener la producción; en épocas de días más cortos, sin iluminación artificial, es normal que disminuya la postura. Salud: enfermedades, parásitos o estrés pueden reducir la frecuencia de postura, sin importar la edad.

Un factor natural que interrumpe temporalmente la producción es la muda: el proceso en el que la gallina renueva sus plumas. Durante este tiempo, su cuerpo redirige energía hacia el crecimiento del plumaje y detiene la formación de huevos. La muda suele ocurrir una vez al año y dura varias semanas.

En gallinas jóvenes, la postura se recupera rápidamente tras la muda, pero en ejemplares mayores el regreso a la producción puede ser más lento y menos abundante.

Independientemente de la edad, es importante que las gallinas tengan un entorno seguro, limpio y con acceso a espacio para escarbar y moverse libremente. Mantener su salud y permitirles comportamientos naturales es tan relevante como la producción de huevos.

Respetar sus ciclos naturales y garantizar su bienestar durante toda su vida es fundamental para que no solo sean productivas, sino también saludables y activas.

