Horus, el perrito de 10 años que murió este diciembre por el susto a la pólvora

Horus, un perrito de diez años, falleció el pasado miércoles 10 de diciembre en Armenia (Quindío) tras sufrir una torsión gástrica provocada por el miedo y el estrés que le generaron los juegos pirotécnicos encendidos en su barrio, Tres Esquinas.

Su caso, compartido por su cuidador Luis Eduardo Sierra, conocido como Ángel y líder comunitario del sector, ha conmovido a cientos de personas en redes sociales.

“Mi perrito Horus ayer tuvo una calamidad grave: a raíz de los juegos pirotécnicos que fueron quemados de manera desenfrenada e irresponsable, le causaron estrés, ocasionándole un diagnóstico denominado torsión gástrica, con graves dolores de estómago, afectación en el bazo y derrame interno”, escribió Sierra.

“Logré llevarlo al servicio de urgencias veterinario donde fue operado de manera prioritaria, pero su recuperación era difícil. A esta hora, mi perrito sigue luchando por su vida”, publicó un día antes de su fallecimiento.

Horus no sobrevivió. “El miedo a causa de la pólvora le destruyó su cuerpo por dentro”, escribió su dueño en un segundo mensaje, confirmando su partida.

De ese dolor nació una misión que busca convertir la tragedia en conciencia: “Horus, un héroe para todos”, una iniciativa ciudadana para decir: “no más pólvora, no más animales sufriendo y no más silencio”.

Voces de apoyo

El hecho generó mensajes de solidaridad y reflexión en toda la comunidad animalista del Quindío. Diana Rodríguez, directora de la Fundación Ecohuellas Quindío, acompañó públicamente a Luis Eduardo y su familia:

“Solo quienes hemos conocido la nobleza de un animal podemos comprender lo que ahora sientes. Horus partió por una injusticia, ignorancia, arrogancia o estupidez humana. El perdón es sanador, y en ese proceso vamos a estar rodeándote”, escribió Rodríguez.

La historia de Horus también reavivó un debate que se repite cada diciembre: el uso irresponsable de la pólvora y las consecuencias que tiene en la salud física y emocional de los animales.

Luis Eduardo Sierra dice que Horus se convirtió en un símbolo para Armenia y para el país. “De su dolor nació una misión. Horus, un héroe para todos”, escribió en su mensaje de despedida.

Hoy, su historia recuerda que las celebraciones no deberían costarle la vida a nadie, mucho menos a los animales.

Cuidado con la pólvora

En Colombia, los estruendos de la pólvora son inevitables, pero representan un riesgo real para los animales. Según el portal veterinario PetMD, los fuegos artificiales “pueden ser impresionantes para algunas personas, pero muchos perros los encuentran aterradores”.

Los síntomas comunes incluyen esconderse, temblar, gemir o caminar sin control. PetMD recomienda:

Reproducir sonidos a bajo volumen y premiar la calma.

Usar chalecos de ansiedad que generen sensación de seguridad.

Ejercitar a las mascotas antes de los estallidos.

Amortiguar el ruido con música o ruido blanco .

Acompañarlas durante los momentos más ruidosos con voz tranquila y contacto físico.

En casos severos, usar suplementos calmantes o feromonas, siempre con orientación veterinaria.

Recomendaciones del IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) también insiste en la prevención:

Identificar un lugar seguro en caso de detonaciones.

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar fugas.

Usar esencias florales y música relajante para reducir el estrés.

Nunca dejar solos a los animales de compañía durante los estallidos.

