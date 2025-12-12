Alerta en el norte de Bogotá por nueva modalidad de envenenamiento de perros

En otros episodios se han encontrado mezclas más complejas, diseñadas para aumentar la letalidad del compuesto. Foto: Pixabay

En el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, una familia vive la dolorosa pérdida de Lucky, su perro de 14 años, luego de que fuera envenenado en circunstancias que han generado alarma entre los residentes del sector.

A través de redes sociales, los dueños del animal denunciaron lo ocurrido y advirtieron sobre una peligrosa modalidad que estaría cobrando víctimas entre las mascotas.

Los hechos, relatados por los propietarios del perro, Diego Pacheco y Carolina Jiménez, se presentaron el pasado martes 9 de diciembre hacia las 10 de la mañana. Mientras recibían la visita del jardinero, Lucky salió unos minutos a la calle y alcanzó a ingerir un alimento que alguien había dejado en el suelo.

Al regresar a la vivienda, comenzó a vomitar de manera repentina. Solo entonces sus dueños descubrieron que el animal había consumido una salchicha que contenía un veneno de alta potencia. Minutos después, Lucky falleció.

La familia asegura que aún no se conoce con exactitud el tipo de tóxico utilizado. “La veterinaria nos explicó que se trataba de un veneno extremadamente fuerte, porque actuó muy rápido; entre 20 y 30 minutos después él ya había muerto”, señaló Jiménez.

De acuerdo con Julián Coy, director operativo de la Plataforma Alto, en algunas situaciones se emplean sustancias utilizadas comúnmente como veneno para roedores. Sin embargo, advierte que en otros episodios se han encontrado mezclas más complejas, diseñadas para aumentar la letalidad del compuesto y dificultar su identificación.

La modalidad denunciada consiste en dejar salchichas o bolsas con alimentos adulterados en parques y andenes, precisamente donde los dueños suelen pasear a sus mascotas. En el caso de Lucky, sus dueños mencionaron que, al intentar auxiliarlo, le retiraron restos de envolturas similares a las utilizadas en otros envenenamientos registrados en localidades como Teusaquillo.

Vecinos del sector señalaron que meses atrás un perro de raza samoyedo había sido víctima del mismo método. Aunque en esa oportunidad el animal sobrevivió, sufrió secuelas debido a la toxina ingerida.

¿Qué hacer en caso de sospecha de envenenamiento?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal recomienda actuar de inmediato si se observa que un animal ha ingerido un elemento desconocido en la calle. Entre las medidas iniciales que sugiere están:

Inducir el vómito, si es posible, usando una de las siguientes soluciones: Agua oxigenada: 1 ml por cada kilo de peso. Agua con sal: entre 1 y 3 cucharadas de sal disueltas en un vaso de agua. Carbón activado: de 2 a 8 mg diluidos en agua.



Es fundamental respetar las proporciones indicadas, pues una dosificación excesiva puede resultar peligrosa. También se recomienda conservar una muestra del material ingerido o del vómito del animal para facilitar el diagnóstico veterinario.

Las autoridades hacen un llamado a denunciar cualquier situación sospechosa y a redoblar la vigilancia durante los paseos de las mascotas, con el propósito de prevenir nuevos casos de maltrato.

