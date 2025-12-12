Perrita abandonada en una caja con una nota desesperada conmueve a rescatistas

Tangi permanece en un período de retención para animales perdidos, en caso de que alguien reclame su propiedad. Foto: Pennsylvania SPCA

Una perrita de carácter dócil, llamada Tangi, fue encontrada afuera de la Sociedad de Pensilvania para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) después de haber sido abandonada dentro de una caja de cartón sellada.

Junto a ella, se halló una nota en la que su dueño explicaba que se había quedado sin opciones y enfrentaba un posible desalojo.

Cuando el personal del refugio abrió la caja, se encontró con la mirada asustada de Tangi, estaba temblando, estresada y salivando excesivamente debido a la situación. Sin embargo, en cuanto recibió una caricia, se mostró afectuosa y en búsqueda de consuelo.

Los trabajadores la sometieron de inmediato a pruebas médicas y evaluaciones de comportamiento. Durante todo el proceso, Tangi permaneció junto a ellos, buscó contacto físico y lloró cuando se quedaba sola, evidenciando su necesidad de seguridad y compañía.

La SPCA destacó que la perra fue abandonada en una mañana helada, con temperaturas por debajo de los 30 grados Fahrenheit, y pidió a quienes necesiten entregar urgentemente un animal que acudan directamente al refugio para recibir asistencia.

La organización expresó comprensión por las circunstancias del dueño anterior, pero insistió en la importancia de garantizar la seguridad tanto de las personas como de las mascotas.

Por el momento, Tangi permanece en un período de retención para animales perdidos, en caso de que alguien reclame su propiedad. Si nadie se presenta, será puesta en adopción.

De acuerdo con el refugio, la nobleza de la perra seguramente conquistará muchos corazones. Mientras tanto, se encuentra a salvo y rodeada de cuidado y cariño.

La SPCA invitó a cualquier persona que necesite orientación sobre sus mascotas, especialmente en momentos difíciles, a comunicarse con ellos o con un refugio local para recibir apoyo.

