La congresista pidió a la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Carmen de Atrato, la Policía y la Fiscalía adelantar las investigaciones y las acciones necesarias para dar con el hombre…

Un caso de presunta zoofilia contra una cerda, ocurrido en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, generó rechazo y llamados a las autoridades para identificar al responsable y llevarlo ante la justicia. El hecho, que fue divulgado a través de redes sociales, motivó un pronunciamiento de la senadora Esmeralda Hernández, autora de la Ley No Más Zoofilia.

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Indignación en Chocó por caso de zoofilia contra una cerda: buscan al responsable

La congresista pidió a la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Carmen de Atrato, la Policía y la Fiscalía adelantar las investigaciones y las acciones necesarias para dar con el hombre señalado de cometer este acto.

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“Este hecho cometido en el Carmen de Atrato me duele mucho. Un miserable violando a un animal indefenso. Pido a la gobernadora del Chocó, a la alcaldía, la Policía y Fiscalía adelantar todas las acciones para dar con este criminal y judicializarlo en el marco de nuestra ley”, manifestó Hernández.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que, si tiene información que permita ubicar al presunto responsable, la entregue de manera confidencial a través de sus redes sociales. La senadora insistió en la necesidad de que el caso sea investigado y sancionado conforme a la legislación vigente.

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¿Qué penas contempla la Ley No Más Zoofilia en Colombia?

El caso se conoce luego de la entrada en vigor de la Ley 2627 de 2026, también conocida como Ley No Más Zoofilia, que tipifica el acceso carnal a animales como un delito autónomo en el Código Penal colombiano.

La normativa establece penas de entre 48 y 55 meses de prisión para quienes cometan este delito. Sin embargo, las sanciones pueden aumentar entre la mitad y las tres cuartas partes cuando se presentan circunstancias agravantes, como la participación de varias personas, la sevicia, la grabación y difusión del hecho en redes sociales o su comisión en espacios públicos.

En estos casos, las penas podrían superar los 11 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias y los agravantes que se acrediten durante el proceso judicial.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho en Carmen de Atrato e identificar al presunto responsable para determinar las consecuencias penales correspondientes.

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