Perro fue rescatado tras sufrir maltrato: lo golpeaban y le apagaban cigarrillos

El caso comenzó a generar preocupación entre los habitantes de varios sectores de la zona, entre ellos Baquero, Siete de…

Las denuncias por maltrato animal llevaron al rescate de Kompa, un perro de raza pitbull que permanecía en las calles del barrio Baquero, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Ciudadanos señalaron que era víctima de constantes agresiones por parte de un hombre y una mujer. El animal tenía quemaduras, cortes y otras lesiones que, según los testimonios de la comunidad, habrían sido causadas por los maltratos recibidos.

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El caso comenzó a generar preocupación entre los habitantes de varios sectores de la zona, entre ellos Baquero, Siete de Agosto, Muequetá y Benjamín Herrera. Algunos residentes y comerciantes aseguraron que reconocían a la pareja porque acostumbraba a ubicarse cerca de establecimientos comerciales para pedir dinero en compañía del perro.

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Las alertas aumentaron después de que circularan videos y testimonios sobre las condiciones en las que se encontraba Kompa. Los ciudadanos señalaron que el animal presentaba quemaduras que, presuntamente, le habrían provocado apagándole cigarrillos sobre el cuerpo, además de heridas y golpes.

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Así fue el rescate de Kompa en Bogotá

Uno de los episodios que permitió poner al perro a salvo ocurrió cuando un ciudadano volvió a encontrarse con la pareja en inmediaciones de la calle 63. Según las denuncias conocidas, las personas estaban golpeando al animal con una tabla.

El hombre decidió intervenir para detener la agresión y pidió acompañamiento de la Policía. En el procedimiento participó un patrullero de la institución, quien apoyó la recuperación del perro y permitió que fuera retirado de ese entorno.

Después de la intervención, Kompa fue trasladado al CAI, donde ciudadanos animalistas conocieron su situación y se hicieron cargo de su protección.

Los ciudadanos señalaron que el animal presentaba quemaduras que, presuntamente, le habrían provocado apagándole cigarrillos sobre el cuerpo, además de heridas y golpes. Imagen de referencia. Foto: Pexels

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Tras ser puesto a salvo, el perro quedó bajo el cuidado de una rescatista independiente, quien asumió su protección y el acompañamiento durante su proceso de recuperación.

Ahora, Kompa necesita recibir los cuidados necesarios para atender las lesiones que presenta y recuperarse de las condiciones en las que fue encontrado.

El caso también dejó un llamado de atención entre los habitantes del sector, quienes pidieron a la ciudadanía reportar oportunamente cualquier situación de violencia contra los animales y solicitar la intervención de las autoridades cuando conozcan hechos que puedan poner en riesgo su bienestar.

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