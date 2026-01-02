La historia de Borges, el perro ciego que impulsa una campaña para decir no a la pirotecnia

Se trata de una problemática transversal que impacta en distintos sectores de la sociedad. Foto: Archivo personal

El caso de Borges, un perro rescatado de la calle cuando aún era un cachorro, se transformó en el eje de una campaña de concientización contra el uso de pirotecnia.

Aunque fue bautizado cuando todavía conservaba la vista, hoy es completamente ciego debido a una condición genética. Esa circunstancia, lejos de definirlo, forma parte de una historia marcada por la resiliencia.

A sus ocho años, Borges lleva una vida activa y segura. A pesar de no ver, se desplaza con confianza y mantiene un carácter alegre, desafiando la imagen de fragilidad que muchas veces se asocia a los animales con discapacidad. Desde su rescate, su recorrido ha sido siempre hacia adelante, adaptándose a cada desafío sin perder su esencia.

Sin embargo, hay un factor que alteró de manera significativa su bienestar: la pirotecnia. La pérdida de la visión agudizó su sentido del oído y los estruendos de los fuegos artificiales le generan episodios de pánico intenso.

Durante esos momentos, el miedo lo paraliza, sufre temblores, aceleración cardíaca y dificultades para descansar, incluso durante varias horas.

Actualmente, Borges cuenta con un tratamiento integral que incluye el acompañamiento de una adiestradora y una etóloga. No obstante, su situación pone en evidencia una problemática más amplia: muchas personas y animales afectados por la pirotecnia no tienen acceso a este tipo de asistencia especializada.

Mascotas, personas con hipersensibilidad auditiva y otros grupos vulnerables padecen crisis de ansiedad, además de registrarse quemaduras, contaminación sonora y riesgos de incendios. Se trata de una problemática transversal que impacta en distintos sectores de la sociedad.

Frente a este escenario surgió la campaña #RuidoDeLibros, que promueve la consigna de “pirotecnia cero” y propone una alternativa concreta: reemplazar el gasto en fuegos artificiales por la compra y el obsequio de libros. La iniciativa plantea que el único sonido necesario durante las celebraciones sea el de una página al abrirse.

Impulsada a través de la plataforma Change.org, la campaña ya superó las 600 adhesiones y continúa sumando apoyos. Sus organizadores aclaran que no persigue fines económicos, sino generar conciencia y promover un cambio cultural basado en el respeto y la empatía.

Bajo la premisa de que es posible celebrar sin causar daño, #RuidoDeLibros invita a repensar las formas de festejo. La historia de Borges se convierte así en símbolo de miles de animales y personas que sufren los efectos de la pirotecnia, y en un llamado a construir celebraciones más silenciosas, inclusivas y responsables.

