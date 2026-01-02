Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Capitán, el perro que se “rescató solo” de la calle y ahora busca un hogar

La Fundación Adopta Un Buen Amigo CHAN dio a conocer la historia de Capitán, un perro que llegó de forma inesperada a su cuidado y que hoy espera ser adoptado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
02 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
Capitán permanece en un hogar de paso a la espera de una adopción responsable y definitiva.
Capitán permanece en un hogar de paso a la espera de una adopción responsable y definitiva.
Foto: @adoptaunbuenamigochan
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Adopta Un Buen Amigo CHAN, organización dedicada al rescate y rehabilitación de animales callejeros en Chía, Cundinamarca, comenzó el 2026 con una historia que resume buena parte de su labor diaria. Se trata de Capitán, un perro callejero que, de manera inesperada, terminó encontrando una segunda oportunidad de vida.

El rescate ocurrió cuando una de las voluntarias de la fundación se encontraba en una ferretería del municipio. El perro, por iniciativa propia, decidió subirse al carro en el que ella se movilizaba y se acomodó como si ya supiera que ese sería su lugar. Desde ese momento, Capitán pasó a formar parte de la manada que acompaña a la fundación en su trabajo de protección animal.

Vínculos relacionados

La emotiva transformación de Mali, perrita rescatada de la guerra en Ucrania
Más de 500 animales recibieron alimento y atención en jornada solidaria en Bogotá y Soacha
“La historia se repite”: abandonan a Belén en la puerta del refugio

Se ´autorescató´ cuando parábamos en la ferretería en Chía. Este gordo sin pena, se subió en el Uber en el que iba una de nuestras voluntarias y se acomodó como mejor pudo", cuentan desde las redes sociales de la organización.

Tras su llegada, el canino fue valorado por un médico veterinario, sometido a cirugía y esterilizado como parte del protocolo que busca prevenir la reproducción de animales en condición de calle. Actualmente, se encuentra en buen estado de salud y bajo el cuidado de un hogar de paso.

Desde la fundación destacan que Capitán es un perro sociable, juguetón y de carácter tranquilo, que se ha adaptado con facilidad a su entorno temporal. Mientras avanza su proceso, espera encontrar un hogar definitivo donde pueda ofrecer compañía y lealtad.

Capitán será entregado en adopción con su esquema de vacunación al día, esterilizado y desparasitado. La Fundación Adopta Un Buen Amigo CHAN hace un llamado a las personas interesadas en darle un hogar para toda la vida a comunicarse directamente a través de sus redes sociales, en Instagram como @adoptaunbuenamigochan, y así brindarle a este nuevo integrante la oportunidad de comenzar el año con una familia para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.