Capitán, el perro que se “rescató solo” de la calle y ahora busca un hogar

Capitán permanece en un hogar de paso a la espera de una adopción responsable y definitiva. Foto: @adoptaunbuenamigochan

La Fundación Adopta Un Buen Amigo CHAN, organización dedicada al rescate y rehabilitación de animales callejeros en Chía, Cundinamarca, comenzó el 2026 con una historia que resume buena parte de su labor diaria. Se trata de Capitán, un perro callejero que, de manera inesperada, terminó encontrando una segunda oportunidad de vida.

El rescate ocurrió cuando una de las voluntarias de la fundación se encontraba en una ferretería del municipio. El perro, por iniciativa propia, decidió subirse al carro en el que ella se movilizaba y se acomodó como si ya supiera que ese sería su lugar. Desde ese momento, Capitán pasó a formar parte de la manada que acompaña a la fundación en su trabajo de protección animal.

“Se ´autorescató´ cuando parábamos en la ferretería en Chía. Este gordo sin pena, se subió en el Uber en el que iba una de nuestras voluntarias y se acomodó como mejor pudo", cuentan desde las redes sociales de la organización.

Tras su llegada, el canino fue valorado por un médico veterinario, sometido a cirugía y esterilizado como parte del protocolo que busca prevenir la reproducción de animales en condición de calle. Actualmente, se encuentra en buen estado de salud y bajo el cuidado de un hogar de paso.

Desde la fundación destacan que Capitán es un perro sociable, juguetón y de carácter tranquilo, que se ha adaptado con facilidad a su entorno temporal. Mientras avanza su proceso, espera encontrar un hogar definitivo donde pueda ofrecer compañía y lealtad.

Capitán será entregado en adopción con su esquema de vacunación al día, esterilizado y desparasitado. La Fundación Adopta Un Buen Amigo CHAN hace un llamado a las personas interesadas en darle un hogar para toda la vida a comunicarse directamente a través de sus redes sociales, en Instagram como @adoptaunbuenamigochan, y así brindarle a este nuevo integrante la oportunidad de comenzar el año con una familia para siempre.

