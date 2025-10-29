Jornadas de bienestar animal en Cundinamarca: el impacto de TRECE Pets

El propósito de esta campaña es visibilizar el trabajo de las fundaciones dedicadas al rescate animal, brindar acompañamiento a los refugios en sus procesos de formalización y fomentar la adopción responsable. Foto: IPYBAC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con un mensaje de empatía, educación y acción, Canal TRECE avanza con su campaña TRECE Pets, una iniciativa que desde julio de este año promueve el bienestar animal en los refugios de Cundinamarca. El proyecto, que se desarrolla en alianza con la veterinaria Center Pets y la fundación Friends for Life, ha logrado consolidarse como una de las estrategias sociales más significativas del canal durante 2025.

El propósito de esta campaña es visibilizar el trabajo de las fundaciones dedicadas al rescate animal, brindar acompañamiento a los refugios en sus procesos de formalización y fomentar la adopción responsable, el apadrinamiento y las donaciones como mecanismos sostenibles de apoyo. A través de jornadas presenciales, piezas audiovisuales y contenidos digitales, Canal TRECE invita a sus audiencias a asumir un rol activo en la protección de los animales.

Educación y comunicación: pilares de la campaña

Desde su lanzamiento, TRECE Pets ha desarrollado una estrategia comunicativa integral que combina la difusión en medios tradicionales y digitales con acciones educativas. Bajo el eslogan “El TRECE, la voz de los animales”, el canal ha integrado mensajes alusivos a la campaña en sus programas y franjas, manteniendo una línea gráfica cálida y cercana, protagonizada por fotografías reales de los animales rescatados.

Una de las alianzas más destacadas dentro de la estrategia ha sido con Tata.Veterinaria, profesional que ha colaborado en la creación de cápsulas informativas para redes sociales. Estos contenidos abordan temas como el cuidado básico de las mascotas, la prevención de enfermedades y las recomendaciones para quienes deciden adoptar, fortaleciendo así el componente educativo de la iniciativa.

Jornadas en Cajicá y Pacho: un encuentro entre comunidad y bienestar animal

En paralelo a la difusión en medios, TRECE Pets ha llevado su mensaje al territorio con la realización de dos jornadas principales en los municipios de Cajicá y Pacho, que han contado con la participación activa de voluntarios, aliados y comunidad.

La primera jornada se llevó a cabo en agosto de 2025 en el refugio Huella Amiga Cajicá. Allí, el equipo de Canal TRECE y sus aliados ofrecieron valoraciones médicas, vacunaciones y atención veterinaria para perros y gatos rescatados. Además, se entregaron insumos y alimentos donados, y se desarrollaron actividades de sensibilización sobre la adopción responsable. Parte de esta experiencia fue registrada en cápsulas audiovisuales que narran las historias de algunos animales, reforzando el mensaje de ofrecerles una nueva oportunidad.

La segunda jornada tuvo lugar en septiembre de 2025 en la Fundación Fundamigos Pacho, refugio que actualmente alberga más de 150 perros y 20 gatos. En esta ocasión, se brindó atención médica integral, se entregaron donaciones y se contó con la colaboración de profesionales veterinarios. La respuesta de la comunidad fue positiva, fortaleciendo los lazos entre los refugios, los voluntarios y el canal.

Impacto social y conexión con la audiencia

Hasta la fecha, los resultados de TRECE Pets evidencian un impacto positivo tanto en campo como en los espacios digitales. Las jornadas han recibido el respaldo de donantes y aliados, mientras que en redes sociales la campaña ha generado altos niveles de interacción y comentarios favorables, reflejando la conexión emocional del público con la causa.

Las fundaciones beneficiadas han destacado la visibilidad obtenida gracias al canal, señalando que la campaña ha impulsado nuevas adopciones y ha motivado a más personas a colaborar con donaciones o voluntariado. El trabajo articulado entre las áreas de producción, digital y comunicaciones de Canal TRECE ha sido clave para mantener la conversación activa y proyectar la iniciativa como un referente de responsabilidad social.

Durante los meses de octubre y noviembre, la campaña continuará su desarrollo con la producción de nuevas cápsulas audiovisuales enfocadas en voluntariado, apadrinamiento y donaciones. También se fortalecerá el reto digital #HéroesDelTRECE, creado para reconocer a las personas que apoyan la causa del bienestar animal.

Asimismo, el canal prepara una jornada de cierre que reunirá a las fundaciones aliadas, permitirá socializar los logros alcanzados y consolidará nuevos compromisos a futuro. Canal TRECE busca que TRECE Pets se consolide como un programa permanente dentro de sus acciones sociales, reafirmando el papel de la televisión pública como una plataforma de conciencia, educación y empatía hacia los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱