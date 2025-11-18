Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Coronel Bizcocho, el perrito maltratado que fue adoptado por la Policía: esta es su historia

El caso de Bizcocho, que pasó de la crueldad a la protección institucional, se ha convertido en un mensaje de esperanza.

18 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
Bizcocho fue valorado por el personal veterinario especializado. Su agresor, Oviedo Sánchez, lo golpeó con un látigo, lo lanzó al piso y lo pateó.
Foto: Fiscalía General de la Naci
La historia de ‘Coronel Bizcocho’, el perro que conmocionó a Antioquia tras sobrevivir a un grave caso de maltrato, dio un giro alentador luego de que el Departamento de Policía de Antioquia anunciara su adopción oficial. El animal, que continúa bajo cuidado veterinario, será recibido como miembro permanente en el comando de la institución en Medellín.

La confirmación fue hecha por el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía en el departamento, quien explicó que Bizcocho permanece en recuperación y cuenta con cinco días de incapacidad veterinaria debido a sus actuales quebrantos de salud. Aun así, aseguró que todo está preparado para su llegada al cuartel, donde lo esperan nuevos compañeros y un entorno seguro.

El perro se unirá a otros animales rescatados por la institución, como Teddy, un can que vive desde hace cinco años en las instalaciones policiales. Para la comunidad, esta adopción simboliza el compromiso continuo de la fuerza pública con los animales víctimas de violencia.

El coronel Rico Guzmán destacó además el trabajo de la Policía Ambiental, unidad que, junto con Corantioquia y la Gobernación de Antioquia, atiende casos de maltrato y lleva a cabo tareas de rescate y recuperación de fauna, tanto doméstica como silvestre.

Según el comandante, la labor de estos equipos suele pasar desapercibida, pese a su importancia en la protección de especies que llegan a zonas urbanas y requieren atención especializada.

El caso de Bizcocho, que pasó de la crueldad a la protección institucional, se ha convertido en un mensaje de esperanza para defensores de animales y ciudadanos, recordando la importancia de denunciar el maltrato y respaldar los esfuerzos por garantizar el bienestar de todos los seres vivos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

