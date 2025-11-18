Indignación por perro atrapado y sin cuidados en medio de una obra en Bogotá

La comunidad espera que las autoridades actúen cuanto antes, pues, según sostienen, cada día que pasa aumenta el deterioro emocional y físico del animal. Foto: Pixabay

La preocupación de los habitantes del barrio La Reliquia, en la localidad de Engativá, Bogotá, se ha intensificado luego de que circularan en redes sociales imágenes y videos de un perro que, según denuncian, permanece sin compañía dentro de una obra en construcción desde hace al menos cinco meses.

El caso se hizo visible gracias a publicaciones de vecinos que registraron al animal intentando escapar por debajo de una puerta metálica y ladrando de manera insistente, señales que, para la comunidad, evidencian un profundo estado de estrés y abandono.

La usuaria que difundió inicialmente la denuncia, identificada como @Uribelizeth_ en la red X, afirmó que el can “pasa solo todo el día, sin comida y tratando de salir”, además, proporcionó la dirección exacta del predio.

A partir de estos reportes, los residentes han solicitado de manera reiterada la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y de la Policía, señalando que no existe claridad sobre los responsables del inmueble ni sobre quién debería velar por el bienestar del animal. Hasta el momento, desde la obra no se han emitido comunicados ni explicaciones sobre la situación.

El caso ha reabierto el debate nacional sobre el abandono de animales y las responsabilidades legales asociadas. En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones económicas y penales para quienes incurran en maltrato o negligencia, incluyendo el abandono, por considerarse una forma de vulneración que expone a los animales a privaciones, riesgos sanitarios y afectaciones emocionales.

Vecinos y voluntarios que siguen atentos el desarrollo del caso insisten en que la soledad prolongada y la falta de atención constituyen un escenario de maltrato que requiere una respuesta institucional urgente.

Mientras continúan circulando videos y testimonios en redes sociales, la presión ciudadana crece con el objetivo de que el perro sea evaluado y, de ser necesario, rescatado.

La comunidad espera que las autoridades actúen cuanto antes, pues, según sostienen, cada día que pasa aumenta el deterioro emocional y físico del animal que, a su juicio, ha sido dejado a su suerte dentro de un predio en construcción sin supervisión ni cuidado alguno.

