Bogotá inaugura el Aula Animalista: arte, cultura y educación para proteger a los animales

La jornada de lanzamiento del Aula Animalista reunió a vecinos, artistas y gestores, quienes participaron en actividades creadas para fortalecer el cuidado y el bienestar animal en la ciudad.

27 de noviembre de 2025 - 02:09 p. m.
El Aula Animalista debutó con actividades creativas para fomentar el respeto y la empatía hacia todos los animales.
El Aula Animalista debutó con actividades creativas para fomentar el respeto y la empatía hacia todos los animales.
Foto: TeleMedellín
Bogotá estrenó oficialmente el Aula Animalista al aire libre, un espacio pedagógico y creativo que busca acercar a la ciudadanía a la protección y el bienestar de los animales mediante actividades culturales, lúdicas y participativas. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), es la primera vez que la ciudad cuenta con un escenario de este tipo, abierto a todos los públicos y pensado como un punto de encuentro para aprender, reflexionar y fortalecer la empatía hacia los animales.

La entidad anunció que el Aula Animalista está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos, así como a organizaciones y aliados estratégicos interesados en la educación y el cuidado animal. Desde talleres y jornadas culturales hasta actividades artísticas, el lugar fue diseñado con un enfoque popular y participativo, donde el arte y la cultura funcionan como herramientas para sensibilizar y transformar las relaciones entre las personas y los animales.

“La apuesta del alcalde Carlos Fernando Galán es que en cada localidad exista un Aula Animalista o una Casa Pedagógica PYBA. Hoy inauguramos la primera de las muchas aulas que tendremos en las distintas localidades de la ciudad, para que, a través de conciertos, talleres y diversas actividades culturales dirigidas a toda la familia, aprendamos que entre todos podemos cuidar y proteger a los animales”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, durante el lanzamiento en la localidad de Santa Fe.

La jornada de apertura incluyó un taller de bienvenida animado por Salvador y Esperanza, dos personajes creados para ser los embajadores del Aula Animalista y acompañar a los asistentes en procesos de aprendizaje sobre bienestar animal. Además, artistas urbanos realizaron murales en vivo con mensajes sobre la prevención del maltrato y los impactos negativos de la pólvora en perros, gatos, aves y otros animales de la ciudad. Estas piezas buscan invitar a la reflexión y promover entornos más seguros y compasivos.

Para los asistentes, el espacio representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la comunidad y los animales. “Me pareció una actividad muy importante para que todos aprendamos a tratar bien a los animales porque ellos son como hijos y no merecen ser abandonados ni maltratados”, expresó Jhon Stiven Castillo, residente de la localidad Santa Fe.

Según el director del IDPYBA, el Aula Animalista espera convertirse en un nuevo escenario de encuentro, creación y participación ciudadana, que suma a las iniciativas del Distrito para avanzar hacia una ciudad más empática, informada y comprometida con la protección de todos los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

andresmherrera(33479)Hace 19 minutos
Lo peor que le puede pasar a una persona que no gusta de los animales es que su perro vaya a lamerle su pies de las manos, piernas o cualquier otra parte expuesta y el propietario del perro simplemente crea que su animal es "divino" poque le demuestra amor
andresmherrera(33479)Hace 19 minutos
Excelente iniciativa, espero que haya una cátedra que les indique a los dueños de mascotas que deben ser responsables con las heces, que sean conscientes y tolerantes con aquellas personas que no les gustan los animales y que les enseñen sus obligaciones como el uso de correa, sea o no peligrosa la raza y mantener lejos de los demás a su animal partiendo de la base del respeto por el otro.
