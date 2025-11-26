“No vamos a dejar de buscarla”: el clamor de una familia por encontrar a su perrita Antonela

Antonela es una perrita tipo french poodle, de color beige claro y pelaje ondulado. Foto: Cortesía

La angustia de una familia bogotana se ha transformado en una búsqueda incansable por encontrar a Antonela, una perrita que desapareció el 14 de diciembre de 2024 tras ser llevada a una petshop en el barrio Alquería de La Fragua, en la localidad de Kennedy. Aunque ya ha pasado casi un año, sus tutores no han dejado de recorrer la ciudad y varios municipios cercanos con la esperanza de traerla de vuelta a casa.

Según relatan, Antonela fue llevada al establecimiento hacia las 11:00 a.m. para un baño y corte de pelo, un servicio que habitualmente no tomaba más de dos horas. Al ver que pasaba el tiempo sin recibir noticias, la familia decidió llamar al local. Solo entonces fueron informados de que la perrita se había escapado aproximadamente una hora antes.

La familia insiste en que ese retraso fue determinante. Explican que, cuando una mascota se extravía, los primeros minutos suelen ser decisivos para hallarla. Tras recibir la noticia, comenzaron de inmediato una búsqueda que se extendió hasta las 4:00 a.m. recorriendo el sector, barrios vecinos, veterinarias y comercios, sin obtener resultados.

Al día siguiente, desde muy temprano, imprimieron más de 300 afiches con la foto de Antonela y los distribuyeron por calles, postes y clínicas veterinarias. Luego extendieron la búsqueda a redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y grupos especializados en animales perdidos.

Gracias a la difusión, comenzaron a recibir reportes de perritas parecidas en zonas de Bogotá y municipios como Usme, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Fusagasugá y Silvania. En todos los casos, al llegar, descubrían que no se trataba de la misma perrita o ya no estaba en el lugar reportado.

También han verificado alertas de mascotas fallecidas con características similares: “Hemos visitado mascotas fallecidas que nos han informado que se encuentran en veterinarias y tienen parecido a Antonela, pero afortunadamente no son”, relata la familia.

Con el paso de las semanas, la búsqueda se intensificó. Imprimieron 3.000 afiches adicionales y los pegaron en zonas comerciales, ciclovías, estaciones de TransMilenio y centros comerciales. Además, recorren distintos puntos con una pancarta grande donde aparece la foto de Antonela y los números de contacto.

Aunque Antonela sigue sin aparecer, la familia no se rinde. Aseguran que no han dejado de buscarla ni un solo día y que a pesar del tiempo mantienen la esperanza de encontrarla. Piden a quienes la vean que la llamen por su nombre y, si responde, que se comuniquen de inmediato.

Antonela es una perrita tipo french poodle, de color beige claro, pelaje ondulado, orejas caídas, nariz café oscura y cola larga. Fue vista por última vez en el sector cercano a la petshop donde estaba siendo atendida.

Su familia hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta y reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla. Si tiene alguna información, puede contactarse con:

📞 Claudia Parado: 315 831 8927

📞 Duván Felipe Rojas Prado: 300 744 1783

📞 Yony Rolando Rojas Amador: 310 222 7378

