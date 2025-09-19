Asha dio a luz a Aarón, una pequeña llama macho que se convirtió en símbolo de esperanza. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) compartió recientemente la emotiva historia de Asha, una llama rescatada en estado crítico que, tras una recuperación milagrosa, dio a luz a su cría Aarón. Su caso es un ejemplo claro de resiliencia y esperanza.

Asha llegó al IDPYBA con un diagnóstico alarmante: desnutrición severa, anemia, afecciones dermatológicas y una infestación parasitaria que ponían en grave riesgo su vida. Ante su delicado estado, la Policía de Bogotá la aprehendió y la entregó al instituto para su custodia y atención médica especializada.

El animal fue trasladado a la clínica veterinaria en Usme, donde inició un proceso de recuperación lento y complicado. Durante este periodo, se confirmó que Asha estaba gestando, lo que requirió intensificar los cuidados para proteger la salud de la madre y su futura cría.

Finalmente, Asha dio a luz a Aarón, una pequeña llama macho que se convirtió en símbolo de esperanza. Sin embargo, debido a sus problemas de salud y a que era madre primeriza, Asha rechazó a su cría, lo que llevó al equipo veterinario a iniciar un proceso de crianza artificial.

Con una alimentación basada en calostro bovino y leche suplementada, junto a un acompañamiento constante, Aarón ha logrado superar los primeros retos. Profesionales y voluntarios trabajan para fortalecer el vínculo entre madre e hijo, con el fin de prevenir posibles problemas de comportamiento en el futuro.

El IDPYBA también recordó que, aunque la actividad turística con llamas está permitida actualmente en Bogotá, un decreto distrital establecerá su finalización para finales de 2026, con el objetivo de evitar la explotación económica de estos animales.

