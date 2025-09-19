Mora, la perrita que esperó siete años por un hogar y por fin lo encontró

Mora en su nuevo hogar, donde por fin encontró el cariño que esperó durante años. Foto: @secmedioambiente

Mora es una perrita mestiza de color oscuro que pasó siete años esperando pacientemente en las instalaciones de la Unidad de Protección Animal (UPA) de Manizales para ser adoptada. Hoy, a sus ocho años de edad, por fin tiene una familia. Su historia es un testimonio de esperanza, resiliencia y amor incondicional.

Apodada Amorocha por el equipo de la UPA que la cuidó durante su larga estadía, Mora representa la prueba viviente de que la adopción salva vidas.

Según informó la UPA de Manizales, la vida de Mora dio un giro definitivo gracias a Luisa Daniela Bernal, quien un día vio su foto en redes sociales y no pudo ignorar la ternura de su mirada. Movida por esa conexión, decidió adoptarla y brindarle la oportunidad de tener lo que por tantos años le fue negado: un hogar definitivo.

Desde su llegada a su nuevo hogar, ubicado en el sector de San Isidro, Mora se ha adaptado con entusiasmo y facilidad. Ahora comparte su vida con tres compañeros caninos —Zoe, Yara y Negrito—, juega, obedece y parece disfrutar cada día como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Su actitud es un claro ejemplo de que los perros mayores también pueden integrarse plenamente a una familia y retribuir con amor y lealtad.

Aunque su historia no es única, sí destaca por evidenciar el valor de la adopción responsable, especialmente en el caso de animales adultos, quienes con frecuencia son los últimos en ser elegidos. Por ello, la Administración Municipal de Manizales y la UPA hacen un llamado a la ciudadanía a considerar la adopción como un acto de amor consciente que transforma tanto la vida del animal como la de quien lo recibe.

Actualmente, en la Unidad de Protección Animal hay muchos otros perros y gatos esperando una oportunidad similar. Historias como la de Mora invitan a reflexionar sobre la paciencia, la nobleza y la fidelidad de aquellos que, pese al abandono, siguen esperando una segunda oportunidad.

Adoptar no es solo llevar un animal a casa, es ofrecerle una vida digna, cuidados, afecto y la posibilidad de pertenecer a una familia.

