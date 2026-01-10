La librería colombiana que convierte la lectura en ayuda para animales sin hogar

El origen de Libros y Huellas está profundamente ligado a una motivación personal. Tanto su creador como su esposa han sido, durante años, donantes recurrentes de fundaciones de animales en Colombia. Foto: Gemini

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un emprendimiento digital nacido en Colombia ha logrado unir dos mundos que, a primera vista, podrían parecer distantes: la lectura y la protección animal. Se trata de Libros y Huellas, una librería en línea que destina parte de sus ingresos a apoyar fundaciones que trabajan por el bienestar de perros y gatos en situación de abandono y maltrato. Detrás de esta iniciativa está su creador, quien junto a su esposa decidió transformar su amor por los libros y los animales en un modelo sostenible de ayuda.

Desde hace más de dos años, Libros y Huellas funciona como una librería completamente digital que distribuye libros nuevos y originales a todo el país. No cuenta con un punto físico, una decisión que, lejos de ser una limitación, se convirtió en una ventaja operativa. “Es casi una librería abierta las 24 horas, los siete días de la semana. Tenemos interacción con clientes en horarios muy diversos, incluso madrugadas, domingos y festivos”, explica el creador de Libros y Huellas.

La idea inicial no nació como una empresa estructurada, sino como un pequeño emprendimiento. En sus comienzos, el objetivo principal era vender libros a buen precio y, con las utilidades, realizar donaciones económicas a fundaciones de animales. Con el tiempo, la iniciativa ha ido creciendo, se ha formalizado y se ha convertido en una librería con propósito social, manteniendo siempre el mismo eje de ayudar de manera constante y responsable.

De un amor personal a un modelo de impacto colectivo

El origen de Libros y Huellas está profundamente ligado a una motivación personal. Tanto su creador como su esposa han sido, durante años, donantes recurrentes de fundaciones de animales en Colombia. “Siempre hemos sido muy amantes de los animales y ayudábamos cuando podíamos, año tras año”, señala. Sin embargo, llegó un momento en el que se preguntaron cómo lograr que esa ayuda no dependiera únicamente de aportes esporádicos, sino de un esquema más estable y autosuficiente.

El punto de partida fue un pequeño stock de libros nuevos que tenían disponible. La pregunta era qué hacer con ellos. Donarlos directamente no parecía la solución más eficiente, pues las fundaciones suelen necesitar, ante todo, recursos económicos para alimentación, medicamentos y atención veterinaria. “Un paquete de libros no siempre es lo más útil para una fundación. En cambio, el dinero en efectivo les permite responder a urgencias diarias”, explica.

Así nació la idea de vender esos libros y destinar parte de los ingresos a donaciones en efectivo. Esta idea práctica se transformó después en un emprendimiento con propósito. Con el paso de los meses, Libros y Huellas dejó de ser solo un canal de venta y se convirtió en una librería digital con catálogo amplio, alianzas con editoriales y distribuidores y una comunidad de lectores que comparte una sensibilidad especial hacia los animales.

Fundaciones aliadas: el impacto detrás de cada libro

El trabajo de Libros y Huellas se materializa a través de alianzas con organizaciones que, día a día, luchan contra las consecuencias del abandono y el maltrato animal en Colombia. La librería se define como un proyecto que dona para proteger a los animales bajo una premisa clara: leer con propósito, demostrando que la cultura y la solidaridad pueden caminar juntas.

Una de estas alianzas es con la Fundación Voz Animal, organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Desde la fundación, el apoyo recibido ha sido reconocido como un respaldo tangible a su labor diaria. “Cada apoyo, cada aporte y cada página leída se transforma en bienestar y esperanza para nuestros perros y gatos”, señalan. Iniciativas como esta permiten seguir brindando refugio, alimentación y cuidados mientras se gestionan procesos de adopción responsable.

A este esfuerzo se suma también la Fundación Colitas Felices, ubicada en zona rural de Chocontá, Cundinamarca. A través de atención veterinaria, acompañamiento y procesos de rehabilitación física y emocional, esta organización sin animo de lucro ofrece a los perros sin hogar una segunda oportunidad y la posibilidad de integrarse a una familia.

Actualmente, Libros y Huellas trabaja de manera directa con estas dos fundaciones. “Buscábamos fundaciones con trayectoria, reconocimiento y, sobre todo, un amor auténtico por los animales. También era clave que hubiera disposición e interés en construir la alianza”, dice el creador de Libros y Huellas.

La decisión de no ampliar demasiado el número de aliados responde a una lógica clara: concentrar los aportes para que tengan un impacto real. “Nuestra idea es apoyar a más fundaciones en el futuro. Si se ayudan a muchas al mismo tiempo, los aportes se vuelven muy pequeños y casi no se sienten. Preferimos por el momento apoyar a pocas, pero de manera constante y significativa”.

Desde ambas fundaciones coinciden en que el apoyo de proyectos como Libros y Huellas no solo representa un aporte económico, sino también una forma de visibilizar la causa animal y de invitar a más personas a involucrarse.

¿Cómo funciona la donación detrás de cada libro?

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre los clientes es el modelo de donación. A diferencia de otras iniciativas, en Libros y Huellas no se trata de un porcentaje por campañas puntuales. El aporte se realiza por cada pedido, incluso en aquellos casos en los que el margen de ganancia es mínimo o inexistente.

El proceso es sencillo: una vez el cliente realiza la compra, Libros y Huellas registra el pedido y lo asigna a una de las fundaciones aliadas, alternando los aportes entre ellas. Periódicamente, se consolida el total de pedidos y se realiza una transferencia bancaria directa a la fundación correspondiente. Cada donación va acompañada de su comprobante y un registro interno que permite rastrear el aporte.

Además, el cliente recibe un mensaje con la confirmación de que, gracias a su compra, se realizó una donación, indicando el monto y la fundación beneficiada. “Para muchos es una sorpresa muy bonita. No solo compran un libro, sino que saben que su compra tuvo un impacto concreto”, señala.

El modelo se complementa con pequeños gestos simbólicos que refuerzan la conexión entre lectura y causa social. Cada envío incluye una tarjeta de agradecimiento y separadores de libros elaborados en alianza con las fundaciones, que llevan imágenes y nombres de animales en adopción. En algunos casos, cuando el libro es un regalo, el equipo se encarga de empacarlo y añadir una tarjeta especial, manteniendo siempre el mensaje de gratitud y compromiso social.

Todos los libros que ofrece la librería son nuevos y originales. Además, gran parte de su catálogo cuenta con descuentos que oscilan entre el 10 % y el 50 %, y los envíos a cualquier lugar de Colombia son completamente gratuitos. Estas condiciones han sido clave para ganarse la confianza y preferencia de los lectores.

Más allá de la compra, Libros y Huellas promueve otras formas de apoyo. El voz a voz, el seguimiento en redes sociales y el contacto directo con las fundaciones aliadas son acciones que, aunque no implican un aporte económico inmediato, fortalecen la visibilidad y el trabajo de estas organizaciones. “A veces un mensaje de apoyo o un ‘me gusta’ puede marcar la diferencia, tanto para nosotros como para las fundaciones”, reconoce.

Tras más de dos años de funcionamiento, el balance es optimista. El equipo ha crecido, el modelo se ha consolidado y el impacto es constante y sostenido. El objetivo a futuro es seguir ampliando el alcance de la librería para poder ayudar a más animales y, eventualmente, sumar nuevas fundaciones sin perder el enfoque.

Para su creador, la experiencia ha confirmado algo que intuían desde el principio: existe una conexión profunda entre la lectura y la sensibilidad social. “Nuestros clientes suelen ser personas lectoras, con una gran empatía hacia los animales. Hay un vínculo invisible pero muy poderoso entre la literatura y el bienestar”, concluye.

Libros y Huellas demuestra que la lectura no solo alimenta la mente, sino que también puede convertirse en una herramienta concreta para transformar realidades y dar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱