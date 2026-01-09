La adopción de Coco, luego de una larga espera, marcó un inicio alentador para 2026, mientras decenas de perros y gatos continúan a la espera de una familia. Foto: @borrachos_alrescate

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La organización animalista Borrachos Al Rescate (B.A.R.) confirmó la primera adopción responsable de 2026, un hecho que marca el inicio del año para los procesos de protección animal en Bogotá. El caso se registró en la localidad de Ciudad Bolívar y tuvo como protagonista a Coco, un animal que permaneció cerca de tres años a la espera de un hogar definitivo.

La adopción se realizó a través de un proceso de verificación y seguimiento, en articulación con el hogar de paso Salvando Huellas y la Fundación Adopciones Mascotas Bogotá. Tras cumplir con los requisitos establecidos, Coco fue recibido por Lina María Rodríguez y su esposo, quienes asumieron el compromiso de brindarle cuidado, atención y estabilidad de por vida.

Desde B.A.R. señalaron que este tipo de adopciones representan no solo un nuevo comienzo para los animales rescatados, sino también un paso clave en la promoción de la tenencia responsable. Coco había sido víctima de abandono y, como muchos otros animales en hogares de paso, enfrentó una espera prolongada antes de encontrar una familia.

“Celebramos la primera adopción responsable del 2026. Estamos inmensamente felices. Coco, después de 3 años en el hogar de paso Salvando Huellas y tras 4 procesos de adopción fallidos, hoy por fin encontró su familia. La fe nunca se perdió”, indicó el colectivo en sus redes sociales.

Actualmente, según cifras de la organización, 98 gatos y 110 perros continúan bajo su cuidado y el de sus aliados, a la espera de ser adoptados. Muchos de ellos han atravesado situaciones de maltrato, negligencia o abandono y requieren hogares que comprendan las responsabilidades que implica adoptar.

Las organizaciones reiteraron que cada adopción responsable permite liberar cupos en los hogares de paso y ampliar la capacidad de atención a nuevos casos de animales en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, hicieron un llamado a considerar la adopción tanto de animales jóvenes como de aquellos de mayor edad, quienes suelen enfrentar mayores dificultades para ser acogidos.

Finalmente, las fundaciones recordaron que adoptar implica un compromiso a largo plazo y una decisión informada, orientada al bienestar del animal y a la construcción de una relación basada en el cuidado y el respeto.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱