Dueña se lleva gran sorpresa al ver dónde su perro gran danés decidió dormir

Hank se acurruca con destreza para disfrutar de una siesta que ha despertado la ternura y las risas de miles de usuarios en redes sociales.

En Aurora, Nebraska, una dueña de un perro se llevó una inesperada sorpresa al descubrir, a través de la cámara de seguridad de su casa, que su gran danés había encontrado un nuevo y peculiar lugar para dormir la siesta: el columpio del porche.

Alyssa, la propietaria del animal, relató que recibió una alerta de movimiento en su aplicación Ring mientras estaba en el trabajo y decidió revisar la transmisión en vivo. Para su asombro, observó cómo su perro Hank, de 150 libras, trepaba con cuidado al asiento colgante para acomodarse y descansar plácidamente.

Una vez arriba, Hank se acurruca con destreza para disfrutar de una siesta que ha despertado la ternura y las risas de miles de usuarios en redes sociales.

El comportamiento de Hank no solo resulta curioso, sino que también recuerda la importancia del sueño en los perros. De acuerdo con un estudio publicado en 2002 por la revista Science, el descanso es esencial para el aprendizaje, la memoria y la inteligencia canina. En dicha investigación, se observó que durante el sueño los perros experimentan “husos del sueño”, pequeños estallidos de actividad cerebral similares a los que en humanos se asocian con la consolidación de conocimientos y el envejecimiento saludable.

Alyssa aseguró que no le preocupaba si su mascota dormía demasiado, sino que se sintió encantada al ver la escena. “Ver a este perro gigante acurrucarse como si pesara apenas 20 libras me hizo reír mucho”, comentó. “A nuestros perros les encanta el porche por el sol, pero ver a Hank balanceándose como una persona fue demasiado divertido como para no compartirlo”.

El video de Hank se suma a una serie de grabaciones virales protagonizadas por perros que eligen lugares insólitos para dormir. Desde un golden retriever que decidió descansar en medio de un centro comercial, hasta un cachorro que prefiere los rincones más estrechos, las imágenes demuestran que los compañeros de cuatro patas siempre encuentran formas inesperadas de hacer sonreír.

