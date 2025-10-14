De perderlo todo a salvar vidas: Cam, el perro rescatado que se convirtió en héroe

Sus entrenadores observaron su facilidad para adaptarse a terrenos difíciles, su rápida capacidad de aprendizaje y su empeño por cumplir cualquier tarea. Foto: Search Dog Foundation

Cam, un enérgico golden retriever, encontró una nueva oportunidad al aceptar el cambio y descubrir un propósito que transformó su destino.

Su antiguo dueño, lamentablemente enfermo, tomó la difícil decisión de entregarlo al Delaware Valley Golden Retriever Rescue (DVGRR), con la esperanza de que el perro encontrara un nuevo hogar donde pudiera canalizar su vitalidad y lealtad. Pronto, el equipo de DVGRR notó su entusiasmo inagotable y su gran interés por los juguetes y las actividades físicas.

Al reconocer su energía y determinación, la organización decidió contactar a la National Disaster Search Dog Foundation (SDF), una de sus aliadas, para evaluar si Cam tenía el potencial de convertirse en un perro de búsqueda y rescate.

Tras enviar videos que mostraban sus habilidades, la SDF coincidió en que Cam era un excelente candidato. Gracias al apoyo del programa Rescue Brigade de la Rachael Ray Foundation, el golden retriever fue trasladado al centro de entrenamiento de la fundación para iniciar su formación especializada.

La Rachael Ray Foundation, financiada completamente con los ingresos de la línea de alimentos Rachael Ray Nutrish, impulsa programas destinados a dar una segunda oportunidad a perros rescatados. Su objetivo es convertir a los “rescatados” en verdaderas “estrellas”, animales que salvan vidas y llevan esperanza a quienes más lo necesitan.

Durante su entrenamiento, Cam destacó desde el principio. Sus entrenadores observaron su facilidad para adaptarse a terrenos difíciles, su rápida capacidad de aprendizaje y su empeño por cumplir cualquier tarea. En julio, después de superar todas las pruebas con éxito, se graduó oficialmente como perro de búsqueda y fue asignado a Brock Bybee, miembro del Oklahoma Task Force 1.

Bybee describe a su compañero como “una verdadero superestrella”, un perro con una energía inagotable y un impulso de trabajo excepcional. Según el bombero, Cam no se detiene hasta completar su misión, cualidad que lo convierte en un recurso invaluable durante operaciones de rescate ante desastres naturales, derrumbes o búsquedas de personas desaparecidas.

Fuera de servicio, Cam disfruta de la vida familiar junto a Bybee y su otro perro. “Cuando no está trabajando, simplemente es parte de la familia; juega, corre y se niega a quedarse quieto”, comenta su entrenador con cariño.

Bybee también subraya la importancia de estos animales y de quienes los preparan: “Estos perros salvan vidas. Si el olfato humano pudiera detectar el olor de una persona con vida, no los necesitaríamos. Pero los necesitamos, y no se les reconoce lo suficiente, ni a ellos ni a los entrenadores que los forman.”

Gracias a la dedicación de las fundaciones involucradas y al espíritu incansable de Cam, un perro que alguna vez fue entregado por necesidad, hoy vive con propósito, ayudando a salvar vidas y demostrando que los rescates también pueden convertirse en héroes.

