Girardot se llena de huellas: llega la Media Maratón con carrera para mascotas

La Media Maratón de Cundinamarca 2025 volverá a llenar de energía las calles de Girardot los próximos 25 y 26 de octubre, en una edición que no solo busca fomentar la actividad física y la integración familiar, sino también el bienestar animal.

Organizada por Indeportes Cundinamarca y Colsubsidio, con el respaldo de la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (Ipybac) y la Alcaldía de Girardot, la competencia ofrecerá recorridos adaptados a diferentes edades, niveles y hasta a las mascotas, consolidando al departamento como pionero en prácticas deportivas incluyentes y responsables.

El evento abrirá el sábado 25 con la Carrera Canicross de 3 kilómetros, programada para las 5:30 de la tarde, en la que los participantes podrán compartir la pista con sus animales de compañía. Se trata de una experiencia única y segura, con zonas de hidratación, descanso, aspersores de agua y control veterinario permanente. Los 200 cupos disponibles para las duplas humano-caninas se agotaron en pocas horas, reflejando el entusiasmo de los amantes de los animales por ser parte de esta actividad.

El gerente del Ipybac, Juan Guillermo Rubio Vallejo, resaltó que esta iniciativa “representa un paso más hacia un departamento que promueve el bienestar animal junto con el deporte y la salud. En Cundinamarca entendemos que el bienestar se construye en comunidad, con respeto, afecto y responsabilidad”.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la Zona Pet Ipybac, un espacio diseñado especialmente para las mascotas y sus cuidadores. Allí se brindarán servicios veterinarios gratuitos, vacunación, desparasitación, charlas sobre tenencia responsable, y zonas de descanso e hidratación. Además, los visitantes podrán acceder a áreas fotográficas, recuerdos conmemorativos y atención por parte de un equipo de más de 15 veterinarios y brigadistas.

Los organizadores recomiendan preparar a los animales con una adecuada hidratación y descanso antes de la competencia, usar arnés cómodo y traílla no extensible, evitar collares de castigo y estar atentos a cualquier señal de fatiga. Tras la carrera, se sugiere permitirles un espacio fresco para su recuperación.

Más allá de la competencia, la Media Maratón busca convertirse en una celebración del vínculo entre humanos y animales, integrando el deporte con el respeto y la empatía hacia los seres vivos. Con esta segunda edición, Cundinamarca reafirma su liderazgo en promover una vida activa, saludable y responsable, en la que las mascotas también tienen un lugar protagónico.

