La oncología veterinaria avanza y ofrece más esperanza: esto dice experta en mascotas

Los avances registrados en la oncología veterinaria están transformando la forma en que se afronta el cáncer en animales de compañía, situando el bienestar del paciente como prioridad y abriendo la puerta a tratamientos cada vez más personalizados.

Así lo dijo la veterinaria especialista en oncología Sofía García durante su intervención en el programa Hoy por Hoy en La Manchuela, de la cadena radial española Ser, donde analizó la evolución de esta disciplina y resolvió algunas de las dudas más frecuentes entre las familias.

Según explicó la especialista, el diagnóstico de un tumor en perros o gatos continúa generando un fuerte impacto emocional. Muchas personas asocian automáticamente la enfermedad con experiencias vividas en oncología humana, lo que provoca miedo y decisiones precipitadas.

No obstante, García subrayó que esta comparación no siempre es adecuada, ya que existen numerosos tipos de tumores y no todos implican un pronóstico desfavorable. En muchos casos, los tratamientos permiten incluso la curación o, al menos, mantener una calidad de vida satisfactoria.

Uno de los aspectos que más inquietud provoca entre los propietarios es la quimioterapia. La veterinaria insistió en que los protocolos empleados en animales son distintos a los utilizados en medicina humana y, por norma general, presentan menos efectos secundarios.

En este sentido, recalcó que la finalidad de los tratamientos veterinarios no es prolongar la vida a cualquier costa, sino garantizar el bienestar del animal. De hecho, señaló que cualquier terapia que comprometa su calidad de vida queda descartada.

La especialista también destacó la notable evolución de esta rama médica en los últimos años. Frente a un enfoque tradicional en el que la cirugía era prácticamente la única alternativa, actualmente se aplican tratamientos multimodales que combinan diferentes técnicas.

Entre ellas se encuentran la cirugía oncológica avanzada, la quimioterapia, la radioterapia o la electroquimioterapia, acompañadas de un seguimiento individualizado que permite adaptar cada caso a las necesidades concretas del paciente.

García aclaró igualmente que la edad no debe interpretarse como un impedimento para tratar la enfermedad. El cáncer aparece con mayor frecuencia en animales de edad avanzada, en parte debido al aumento de su esperanza de vida. Por ello, la mayoría de los estudios y protocolos terapéuticos están diseñados específicamente para pacientes geriátricos.

Además, la presencia de patologías previas, como enfermedades cardíacas, renales o diabetes, no excluye automáticamente la posibilidad de tratamiento, ya que los avances en anestesia y medicina interna permiten abordar numerosos casos con seguridad.

Finalmente, la veterinaria insistió en la importancia de acudir a profesionales especializados y basar las decisiones en información contrastada. Recordó que un diagnóstico tumoral, por sí solo, no determina el pronóstico ni las opciones terapéuticas disponibles.

En la actualidad, explicó, cada vez son más los animales que conviven con la enfermedad manteniendo un buen estado general, una realidad que invita a afrontar estos diagnósticos con mayor serenidad, conocimiento y esperanza.

