“Ladridos por la Paz”, la caminata con la que Cali rechazó el maltrato animal

Con una masiva participación ciudadana, Cali vivió una jornada de integración, deporte y conciencia animal durante la caminata “Ladridos por la Paz”, realizada en el marco de la ciclovía dominical. El evento, apoyado por la Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación, reunió desde las seis de la mañana a cientos de familias que, acompañadas de sus perros, recorrieron más de cuatro kilómetros entre la Autopista Sur y las canchas Panamericanas.

La actividad se desarrolló bajo el lema “Cali se recupera con amor por los animales sintientes”, y buscó promover la tenencia responsable de mascotas, la recreación familiar y el bienestar animal como pilares de una convivencia pacífica. También se buscaba rechazar el cruel acto de violencia de Fernando Oviedo, un hombre que maltrató con golpes a un perro en Antioquia.

“Gracias a la Alcaldía de Cali, a la Secretaría del Deporte y a todas las organizaciones que hicieron posible este encuentro. Hoy los peluditos tuvieron su espacio y su voz”, expresó Jhon Sánchez, líder de la caminata, quien resaltó el acompañamiento del Centro de Bienestar Animal y el apoyo veterinario brindado durante la jornada.

Desde muy temprano, la Autopista Sur se llenó de color, alegría y empatía. Niños, jóvenes y adultos participaron junto a sus peludos en una caminata que simbolizó el deseo de construir paz desde los pequeños gestos de cuidado y respeto hacia los animales.

“Queremos unir el deporte, la recreación y la conciencia social. Estos espacios fortalecen la salud física, emocional y el sentido de comunidad. Y hacerlo junto a nuestros peludos lo hace aún más especial”, afirmó Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali.

De acuerdo con sus organizadores, “Ladridos por la Paz” nació como un acto simbólico frente a los recientes episodios de violencia, buscando unir a la ciudad alrededor de la empatía y la vida. “Esta idea nació en el corazón de Dios. Hoy paralizamos cuatro kilómetros de la ciudad para decir que aquí cabemos todos, humanos y animales. Caminamos a ladridos por la paz”, agregó Sánchez.

Para los participantes, la jornada fue mucho más que un recorrido. “Es la primera vez que participamos en una caminata así, y ha sido una experiencia maravillosa. Los animales son una gran compañía, nos enseñan lo que es la lealtad y el amor incondicional”, comentó Jessica López, asistente al evento.

Otros asistentes coincidieron en la necesidad de generar más espacios de este tipo. “Espectacular ver a tantas personas reunidas por una causa tan bonita. Las mascotas son parte de nuestra familia. El que no quiere a los animales, no quiere a nadie”, dijo Yesica Castillo, asistente a la caminata.

Más allá del deporte y la recreación, la caminata se consolidó como un espacio de reflexión sobre el papel de los animales en la sociedad y la importancia de construir comunidad desde la empatía.

La Alcaldía de Cali recordó que el Centro de Bienestar Animal mantiene abiertas sus puertas para quienes deseen adoptar y ofrecer una segunda oportunidad a perros y gatos que buscan un hogar.

