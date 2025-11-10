Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Maxi fue rescatado herido en el sur de Bogotá y hoy sueña con tener una familia

Maxi, un perro en condición de calle, fue rescatado por el Programa de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía Local de Usme. Esta es su historia.

10 de noviembre de 2025 - 08:36 p. m.
Maxi superó el abandono y hoy representa una historia de esperanza y segundas oportunidades.
Foto: Alcaldía Local de Usme
Foto: Alcaldía Local de Usme
Durante semanas, Maxi vagó por las calles de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Estaba herido, exhausto y con la mirada apagada. Sin embargo, en sus ojos aún permanecía una chispa de esperanza que no pasó desapercibida para quienes le cambiaron la vida.

El equipo del Programa de Protección y Bienestar Animal (PYBA) de la Alcaldía Local de Usme acudió a su rescate, brindándole la atención médica, el alimento y el cuidado que tanto necesitaba. Poco a poco, Maxi comenzó a sanar no solo sus heridas físicas, sino también las del alma. Cada día de recuperación fue un paso hacia la confianza: volvió a mover la cola, a disfrutar del sol, a correr con alegría y a mirar a las personas sin miedo.

Hoy, completamente rehabilitado, Maxi representa el resultado del compromiso y la empatía que impulsa el programa PYBA de la localidad en su labor por proteger a los animales más vulnerables de esta zona de la ciudad.

Pero su historia aún no está completa. Maxi sigue esperando lo más importante: un hogar definitivo, una familia que le brinde el amor y la estabilidad que siempre mereció. Su historia es un recordatorio de que cada vida importa y de que el amor puede transformar incluso las experiencias más duras.

Quienes deseen ofrecerle una segunda oportunidad pueden comunicarse al 3150541596.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

