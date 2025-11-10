Si su perro es de una de estas razas, debe registrarlo en esta aplicación digital

Registrar a los perros de manejo especial es un acto de responsabilidad que protege a la comunidad y garantiza una convivencia segura en Bogotá. Foto: David Campuzano

La Secretaría de Gobierno de Bogotá tiene una aplicación digital que permite registrar perros de manejo especial de manera rápida, gratuita y segura. Esta herramienta busca facilitar el cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 y el Decreto 380 de 2022, al tiempo que fomenta la tenencia responsable de animales.

“Nuestro objetivo es asegurar un manejo responsable y seguro de los perros de manejo especial, promoviendo la convivencia y el bienestar animal”, afirmó Camila Cortés, directora de Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno. Con esta iniciativa, Bogotá da un paso firme hacia una ciudad donde humanos y animales convivan en armonía.

El registro es obligatorio para tres tipos de caninos: aquellos que hayan agredido a personas o causado la muerte de otros animales, los que han sido entrenados para ataque o defensa y los pertenecientes a razas o cruces catalogadas como de manejo especial, entre ellas american staffordshire trrier, dóberman, dogo argentino, tottweiler, bull terrier y pit bull terrier, entre otras definidas por el Gobierno Nacional.

El trámite se realiza desde cualquier celular o computador a través del portal Registro de Caninos de Manejo Especial. Es completamente gratuito y requiere diligenciar un formulario en línea, adjuntar el documento de identidad del propietario, el carné de vacunación vigente, un certificado sanitario expedido por la Secretaría de Salud, una póliza de responsabilidad civil y una foto del perro. Tras la validación, la alcaldía local correspondiente emitirá un carné que deberá renovarse cada año.

Este documento incluye los datos del perro y su propietario, la fecha de expedición y vencimiento, así como la información oficial del Distrito. Su objetivo es fortalecer el control y la seguridad en los entornos donde circulan estos animales.

Más allá de un requisito legal, registrar a los perros de manejo especial representa un acto de responsabilidad ciudadana. Cada carné expedido es una muestra de empatía y compromiso con una Bogotá más segura y respetuosa con todos los seres que la habitan. Porque cuidar a los animales también significa proteger la vida y la convivencia.

