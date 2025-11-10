Logo El Espectador
La historia de Chewin, el perro fallecido de Edwin Cardona por el que lloró en un partido

Entre lágrimas, Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional, rindió un emotivo homenaje a su perro Chewin, su compañero incondicional durante más de 15 años.

10 de noviembre de 2025 - 07:18 p. m.
Edwin Cardona mostró una camiseta en honor a su perro Chewin tras anotar con Atlético Nacional.
Foto: Redes sociales
El encuentro entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay, dejó una de las postales más emotivas del torneo. Edwin Cardona, volante creativo del conjunto verdolaga, marcó el segundo tanto del compromiso y, al celebrarlo, no pudo contener las lágrimas. El gol, más que una jugada brillante, se convirtió en un homenaje lleno de sentimiento: el jugador lo dedicó a Chewin, su mascota que lo acompañó durante más de 15 años y que falleció recientemente.

Cardona, visiblemente conmovido, señaló al cielo mientras sus compañeros se acercaban para acompañarlo en el momento. Luego mostró una camiseta negra con el mensaje “Siempre te amaré, mi gordo” junto a la foto de su perro Chewin. La dedicatoria fue un tributo a su compañero fiel, presente en distintas etapas de su vida y carrera. Desde las gradas, la hinchada respondió con una ovación, reconociendo no solo el talento del mediocampista, sino también su sensibilidad.

La noche tuvo, además, un significado especial para el jugador antioqueño: fue su partido número 200 con la camiseta de Nacional. Al ser sustituido, el público se puso de pie para despedirlo entre aplausos, en una muestra de cariño que evidencia la reconciliación entre Cardona y la afición, después de años en los que su relación había sido intermitente.

El encuentro, que formó parte de la jornada de celebración de la hinchada, culminó con un triunfo 2-1 para el equipo local. La victoria consolidó la buena racha del entrenador Diego Arias y permitió a Nacional sumar tres puntos valiosos que lo acercan a asegurar ventaja deportiva en los cuadrangulares.

Entre nostalgia y orgullo, el gol, las lágrimas y la ovación de Cardona sellaron una velada que trascendió lo deportivo. Un recordatorio de que la conexión entre humanos y animales de compañía puede ser muy fuerte.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

