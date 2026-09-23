La exposición Perros y Gatos fue creada originalmente por el museo interactivo Cité des Sciences et de l’Industrie de París y ha sido visitada por más de tres millones de personas en Europa y otros países de…

El Parque Explora de Medellín abrirá una nueva exposición interactiva dedicada a perros y gatos, con experiencias que buscan acercar al público a la manera en que estos animales perciben el entorno, se comunican y construyen vínculos con las personas. La exhibición estará abierta desde el 25 de septiembre de 2026 hasta septiembre de 2027.

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¿Le gustaría ver el mundo como un perro o un gato? Esta exposición interactiva lo permite

La exposición Perros y Gatos fue creada originalmente por el museo interactivo Cité des Sciences et de l’Industrie de París y ha sido visitada por más de tres millones de personas en Europa y otros países de América. En Medellín, el Parque Explora realizó una reinterpretación de la muestra a partir de elementos de la cultura local, con el apoyo de la Promotora Cultural y el patrocinio de Grupo BIOS, a través de su marca Nutriss Pet Lovers.

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En total, el recorrido reúne 45 experiencias interactivas distribuidas en 900 metros cuadrados, con las que los visitantes podrán explorar aspectos relacionados con el cuerpo, los sentidos, el comportamiento y la convivencia con estos animales.

Una de las premisas de la muestra plantea que perros y gatos no están únicamente para acompañar o prestar un servicio a las personas, sino que son seres con formas particulares de percibir el mundo y con los que se han construido relaciones complejas a lo largo del tiempo.

Andrés Felipe Roldán, director ejecutivo del Parque Explora, destacó que la relación cotidiana con estos animales también plantea preguntas sobre la responsabilidad que implica convivir con ellos: “El 83 % de las personas en Antioquia tiene perros o gatos, y el 67 % de los hogares colombianos vive con al menos un animal de compañía. Convivir con perros y gatos nos plantea preguntas sobre cómo reconocemos las necesidades de otros seres vivos y qué responsabilidades asumimos frente a ellos”.

Según Roldán, uno de los objetivos de la exposición es que el afecto hacia los animales esté acompañado de un mayor conocimiento sobre sus necesidades y bienestar.

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Un recorrido para conocer cómo perciben el mundo

La exposición está organizada en tres zonas: “En su piel”, “En su cabeza” y “En nuestra sociedad”, que proponen diferentes formas de acercarse a la experiencia de convivir con perros y gatos.

En “En su piel”, los visitantes podrán experimentar cómo sería desplazarse en cuatro patas, poner a prueba su equilibrio y comparar algunas de sus capacidades físicas con las de estos animales. También podrán conocer las diferencias entre sus cuerpos, tamaños y pelajes y explorar los cambios que experimentan desde el nacimiento.

La segunda zona, “En su cabeza”, se concentra en la percepción y la comunicación. A través de distintas experiencias, el público podrá escuchar vocalizaciones e intentar relacionarlas con diferentes estados emocionales, reconocer señales corporales asociadas con el miedo, la confianza o el juego y comparar la visión de perros y gatos con la humana.

El olfato, el tacto y algunas de las ideas que las personas han construido sobre estos animales también hacen parte del recorrido. La intención es mostrar que perros y gatos reciben e interpretan información de su entorno de maneras diferentes a las de los seres humanos.

Por su parte, “En nuestra sociedad” explora la presencia de perros y gatos en la cultura. Canciones, refranes, obras de arte y costumbres muestran cómo estos animales también han hecho parte de las formas en que las sociedades cuentan sus historias y representan sus relaciones con otros seres vivos.

El recorrido también pone la mirada en los cambios que ocurren en la vida cotidiana cuando se convive con un animal, desde modificar horarios y planear viajes de acuerdo con sus necesidades hasta aprender a interpretar sus formas de comunicarse.

La exposición incluye, además, actividades para reflexionar sobre el cuidado responsable. Una de ellas propone analizar diferentes situaciones para que los visitantes evalúen si están preparados para asumir el cuidado de un perro o un gato y si sus decisiones responden realmente a las necesidades del animal.

Los perros y gatos criollos también tienen un lugar

La versión presentada en Medellín incorpora elementos de la vida cotidiana local, especialmente alrededor de los perros y gatos criollos. La exposición busca reconocer a los animales que hacen parte de los barrios, las ventanas, las salas, las calles y los parques.

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“Quisimos que las familias encontraran aquí a los perros y gatos de su vida cotidiana: al criollo, al que se asoma por la ventana, al que cuida una comunidad. Sus historias nos permiten contar cómo se construyen estos vínculos en Medellín y reconocer que ellos también han cambiado nuestras costumbres y nuestras formas de habitar la ciudad”, explicó Carolina Sanín Acevedo, coordinadora de contenidos del Parque Explora.

¿Pueden entrar perros y gatos a la exposición?

Aunque la muestra está dedicada a los animales de compañía, los perros y gatos no podrán ingresar al recorrido. El Parque Explora señala que la decisión busca proteger su bienestar debido a la alta afluencia de visitantes, los estímulos de las experiencias, el ruido y la posibilidad de encuentros entre animales que no se conocen.

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La recomendación es que las personas disfruten de las actividades sin sus animales y lleven a sus hogares los aprendizajes adquiridos durante el recorrido para mejorar la convivencia y el cuidado.

La exposición podrá visitarse de martes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., con cierre de taquilla a las 4:00 p. m. Los sábados, domingos y festivos estará abierta de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con cierre de taquilla a las 5:00 p. m.

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La inauguración será el jueves 24 de septiembre a las 5:00 p. m., con un recorrido guiado abierto al público hasta completar el aforo. A partir del viernes 25 comenzará la atención habitual.

Además de las experiencias interactivas, la programación asociada incluirá charlas, talleres, conciertos, podcasts, monólogos científicos y visitas programadas.

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