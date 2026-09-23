La estatua fue develada el pasado 16 de septiembre durante un acto encabezado por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, quien destacó la…

Tsunami, el perrito rescatista que se hizo reconocido al participar en las labores de búsqueda y rescate tras el doble sismo ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026, fue homenajeado recientemente con una estatua en el parque Vereda del Lago, en la ciudad de Maracaibo. El reconocimiento destaca su trabajo junto al de su entrenador, Jorge Beens, en emergencias nacionales e internacionales.

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Le hacen una estatua a Tsunami, el perro que ayudó a salvar vidas en Venezuela

La estatua fue develada el pasado 16 de septiembre durante un acto encabezado por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, quien destacó la participación del canino en las labores de rescate de personas atrapadas entre los escombros. Durante la ceremonia, Tsunami también recibió el Botón Honor al Mérito de la Alcaldía de Maracaibo y la Medalla al Valor e insignia del Cuerpo de Bomberos del municipio.

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Según la Alcaldía de Maracaibo, el monumento busca recordar la labor del perro y de los equipos de búsqueda y rescate que intervienen en situaciones de emergencia. La obra fue instalada en uno de los espacios públicos más reconocidos de la ciudad y contó con la presencia de Beens, integrantes del equipo de Tsunami, rescatistas y representantes de organismos de gestión de riesgos.

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De un perro abandonado a un rescatista

Antes de participar en operaciones de emergencia, Tsunami tuvo una historia marcada por el abandono y el maltrato. De acuerdo con información difundida durante el homenaje, el perro fue rescatado cuando era cachorro y posteriormente quedó bajo el cuidado y entrenamiento de Jorge Beens.

Con el tiempo, sus capacidades fueron orientadas hacia las labores de búsqueda y rescate. Beens, fundador y director del Centro de Formación de Equipos Caninos en Intervención de Desastres, ha trabajado en la preparación de perros para intervenir en escenarios de emergencia. Tsunami se incorporó a este tipo de labores en 2017 y posteriormente pasó a formar parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar.

Una de sus misiones más conocidas ocurrió en Turquía, después de los terremotos de febrero de 2023. Según Beens, Tsunami logró localizar a nueve personas con vida entre los escombros, en una operación realizada días después del terremoto.

Su labor más reciente ocurrió en Venezuela, tras el doble sismo del 24 de junio que afectó especialmente a La Guaira y otras zonas del centro del país. Allí participó en las labores de búsqueda de 26 personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La Alcaldía de Maracaibo destacó precisamente esta actuación durante la ceremonia de homenaje. En una publicación en redes sociales, Di Martino señaló que el trabajo de Tsunami fue determinante para localizar personas con vida y sostuvo que la preparación de equipos especializados puede contribuir a reducir las consecuencias de futuros desastres. “La prevención no se decreta, se construye”, afirmó.

Por su parte, Jorge Beens destacó que el trabajo de Tsunami no ocurre de manera aislada, sino como parte de un equipo humano y canino preparado para intervenir en escenarios de desastre. Durante el homenaje también anunció la apertura de un centro de entrenamiento para equipos caninos de intervención de desastres dirigido a voluntarios en Venezuela.

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Un monumento para recordar su labor

La estatua de Tsunami quedó ubicada en el parque Vereda del Lago, a orillas del lago de Maracaibo. Durante la ceremonia, el perro estuvo presente junto a su entrenador y fue reconocido por autoridades, rescatistas y ciudadanos que acudieron al homenaje.

Además de la estatua, durante la jornada se realizó una demostración de las técnicas de rastreo utilizadas por los equipos caninos en situaciones de desastre. Las autoridades locales también anunciaron la preparación de nuevos perros para labores de respuesta ante emergencias en Maracaibo.

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