Más de 130 animales del sur de Bogotá recibieron ayuda gracias a voluntariado ciudadano

El pasado domingo 23 de noviembre, el colectivo Borrachos al Rescate (B.A.R.) desarrolló su penúltima jornada de voluntariado del año. En total, 50 personas se sumaron a un día de trabajo en beneficio de los animales que habitan en los hogares de paso de Bogotá.

En esta ocasión, la actividad se llevó a cabo en el hogar de paso Salvando Huellas, un refugio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. El lugar alberga actualmente 98 gatos y 35 perros, todos rescatados de situaciones de abandono o maltrato. Para apoyar su labor, el colectivo entregó una tonelada de comida, un aporte fundamental para garantizar la alimentación de los animales durante las próximas semanas.

Sin embargo, según informaron, la jornada no se limitó a la entrega de alimento, sino que con herramientas en mano, los voluntarios realizaron tareas de construcción, adecuación y mejoramiento de espacios, indispensables para mantener condiciones dignas y seguras dentro del refugio. Además, profesionales y voluntarios con formación en salud animal brindaron atención médico-veterinaria básica, ayudando a estabilizar varios casos que requerían revisión inmediata.

En 2025, el colectivo ha acompañado a cuatro refugios, donde ha contribuido con alimentos, intervención en infraestructura y apoyo integral a los animales y a sus cuidadores. Su trabajo se ha convertido en un soporte constante para hogares que, en muchos casos, funcionan con recursos limitados y dependen de donaciones ciudadanas.

Desde el colectivo resaltan un punto clave: el 98% de los refugios del país son liderados por mujeres. Son ellas quienes, día a día, dedican su tiempo, energía y recursos a la rehabilitación de animales vulnerables. Por eso, insisten en que el acompañamiento debe ser permanente y no solo cuando una persona necesita entregar a un animal rescatado. “Aunque sea un día de ayuda, hace una gran diferencia”, señalan.

El equipo de Borrachos al Rescate trabaja para expandir su alcance más allá de Bogotá. Sus líneas de acción incluyen jornadas de esterilización, campañas de sensibilización y tenencia responsable, entregas de alimento y apoyo integral a los refugios que más lo necesitan. La invitación es que cada vez más ciudadanos, marcas y aliados puedan sumarse como padrinos o voluntarios, fortaleciendo este trabajo comunitario que transforma vidas, tanto de los animales como de las mismas personas.

Además, hacen énfasis en la importancia de la adopción responsable. En Salvando Huellas hay más de 130 animales en busca de una segunda oportunidad, cada adopción libera espacio para rescatar a otro animal en riesgo.

Quienes quieran apoyar o conocer más sobre el Hogar de Paso Salvando Huellas pueden encontrarlos en Instagram como @hogar_depasosalvandohuellas. El colectivo Borrachos al Rescate está disponible en @borrachos_alrescate y en WhatsApp: 322 822 0482.

